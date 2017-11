Préavis de grève chez EDT-Engie

Alors que l’équipe d’EDT va’a remportait sa cinquième Hawaiki Nui, la confédération syndicale CSIP a déposé vendredi un préavis de grève auprès de la direction de la société EDT-Engie. Le syndicat dénonce « les méfaits de la non-application des accords conclus entre EDT et le gouvernement de la Polynésie ».

Deux heures après la victoire d’EDT va’a à la Hawaiki Nui, la direction d’EDT-Engie a annoncé elle-même, vendredi après-midi, le dépôt d’un préavis de grève de la CSIP. Dans ce préavis que Radio 1 s’est procuré, le syndicat affirme que « le personnel n’a pas à subir les méfaits de la non-application des accords conclus entre EDT et le gouvernement de la Polynésie ». Au cœur du problème, le refus du Pays d’actualiser la grille tarifaire de l’électricité depuis plusieurs mois. Le préavis comporte également sept points de revendications portant notamment sur des question salariales, d’indemnités de départ à la retraite, d’effectifs ou de conditions de travail. A noter que dans le second point, la CSIP se plaint de « l’image d’Engie » en raison de la « mutation et de la transformation » de la société et notamment « des retraits des capitaux de plusieurs entreprises du Pays et notamment de la société TEP ».

Des discussions déjà en cours

« Des rencontres entre la direction de l’entreprise et les partenaires sociaux ont d’ores et déjà eu lieu ces dix derniers jours afin de travailler sur la liste des revendications », explique la société dans un communiqué. « Les discussions se sont déroulées dans un climat constructif, permettant des avancées sur la majorité des points de revendications. » Des discussions doivent encore avoir lieu jusqu’au terme du préavis prévu jeudi 9 novembre. La direction d’EDT-Engie indique qu’elle fera « tout son possible pour assurer la continuité du service public et limiter au maximum la gêne occasionnée à ses clients ».