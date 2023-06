Métropole : pourchassé par un Rafale, un avion largue ses paquets d’ice

Le plateau ardéchois a connu un week-end mouvementé. Ce samedi, un avion de tourisme est repéré en train de voler trop près de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace. Malgré les demandes, le pilote refuse de s’arrêter et poursuit son vol. Il est alors rattrapé par un Rafale qui l’observe lancer depuis les airs, des paquets de métamphétamine. Les précisions de notre partenaire Europe1.

Des paquets de Métamphétamine découverts dans les montagnes ardéchoises. C’est la drôle d’aventure qui s’est déroulée ce week-end près des communes de Mars et Lachapelle-sous-Chanéac. Pourtant, tout commence à 400 kilomètres de là, tout près de la centrale de Fessenheim en Alsace. Samedi après-midi, un petit avion est repéré par le Centre national des opérations aériennes alors qu’il se trouve illégalement à proximité de la centrale. Le pilote reçoit l’ordre de se poser mais refuse d’obéir et poursuit sa route.

Faits de contrebande

Un chasseur Rafale est alors envoyé à sa poursuite. Arrivé au dessus de l’Ardèche, 400 kilomètres plus au sud, le pilote de l’avion de tourisme est aperçu en train de larguer plusieurs paquets dans le vide. Au sol, des habitants de Lachapelle-sous-Chanéac assistent médusés à la course poursuite et voient ces paquets tomber du ciel. Le pilote atterrit en urgence sur la piste de l’aérodrome d’Aubenas, vers 15 heures 30. Il menace de mort alors les employés qui viennent à sa rencontre avant de prendre la fuite à pied.

Il sera interpellé par le GIGN quelques heures plus tard, en milieu de soirée et placé en garde à vue. Selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agit d’un homme d’origine polonaise, déjà connu pour des faits de contrebande. Quant aux paquets retrouvés dans plusieurs villages ardéchois, il s’agit bien de métamphétamine, un puissant psychotrope très stimulant et particulièrement addictif.