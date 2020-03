Michel Bourez demande aux surfeurs de rester chez eux ce weekend

Alors que 11 cas de coronavirus sont officiellement déclarés en Polynésie, et que Tahiti doit connaître une de ses premières grosses houles ce weekend, le surfeur professionnel Michel Bourez appelle les fans de surf à la retenue : « Beaucoup de gens veulent voir le spectacle. Personnellement je n’irai pas à Teahupoo pour éviter la propagation du virus. Je n’ai pas envie d’être la personne qui amène le public et qui fait le spectacle alors que c’est vraiment pas le moment ». Et le Spartan, qui est confiné depuis 10 jours avec sa famille, rappelle ce fait simple à comprendre : « Plus tôt on fera l’effort de rester chez soi, plus tôt la propagation du virus diminuera. »