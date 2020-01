Michel Monvoisin et Richard Bailey chevaliers de la Légion d’honneur

Le président de Pacific Beachcomber, Richard Bailey, et le P-Dg d’Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, comptent parmi la traditionnelle promotion de fin d’année dans l’ordre de la Légion d’honneur.

Les deux hommes d’affaires polynésiens ont été faits chevaliers de la Légion d’Honneur le 31 décembre 2019 sur proposition de la ministre des Outre-mer. Ils rejoignent ainsi les 485 autres « citoyens méritants », faisant état de plus de 20 ans de carrière et au casier judiciaire vierge qui composent cette dernière promotion en date. Au total, l’ordre de la Légion d’Honneur, considéré comme le plus prestigieux de France, compte 92 000 membres qui ont « oeuvré au développement de la France, à son rayonnement, à sa défense. » À noter, un autre nouveau chevalier de la Légion d’honneur dans le Pacifique, la maire de Nouméa Sonia Lagarde.

Si la Légion d’Honneur est motif de fierté pour ses récipiendaires, tous ont en tête le mot de François Mauriac : « La Légion d’honneur, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas et ça ne se porte pas. »