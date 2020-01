Réveillon au volant : les Polynésiens plutôt sages

La gendarmerie et la police ont tiré le bilan des contrôles routiers réalisés au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre. Les manquements à l’obligation de port du casque ou de la ceinture de sécurité sont les plus fréquentes. Seuls 11 conducteurs ont été testés positifs à l’alcool, et 5 étaient détenteurs et/ou sous l’influence de stupéfiants. Au final ont été relevés :

19 infractions relatives aux équipements de sécurité ;

11 conduites sous l’empire d’un état alcoolique ;

5 excès de vitesse ;

5 infractions pour stupéfiants (détention ou conduite sous stupéfiant) ;

4 défauts de permis ;

2 pneus lisses ;

1 non respect d’un feu rouge ;

1 franchissement d’une ligne continue ;

1 refus d’obtempérer.