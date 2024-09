Le centre d’accueil de jour Te Vai-ete tenu par Père Christophe propose aux sans-abris une activité physique mensuelle, menée par des athlètes locaux. Mihimana Braye, Henri Burns, Kylie Vernaudon ou plus récemment Raihere Dudes… Une façon de créer de l’échange avec ces champions, du lien entre « les plus vulnérables et la société » et faire changer le regard des SDF sur eux-mêmes.

Une heure d’activité physique par mois pour les sans-abris. C’est ce que propose depuis mars le centre d’accueil de jour Te Vai-Ete aux personnes sans domicile fixe de Papeete. À l’origine de ce projet, on retrouve Stéphane Alarcon, bénévole depuis huit ans aux côtés de père Christophe, et président de l’association Te mata hoa, l’amicale de la Direction de la jeunesse et des sports. Infirmier de profession, il a obtenu une subvention d’environ 480 000 francs de l’État, dans le cadre du programme national « 30 minutes pour bouger », pour financer un coach sportif dédié aux sans-abris. Chaque premier samedi du mois, ce coach va à leur rencontre pour une séance de sport, accompagnée de moments d’échange.

Rencontre avec des champions locaux

Les séances incluent aussi la participation d’athlètes locaux renommés dans diverses disciplines. Depuis le lancement de ce projet solidaire, les protégés de père Christophe ont eu l’occasion de rencontrer le surfeur Mihimana Braye, le lutteur Henri Burns, la cycliste Kylie Vernaudon, la joueuse de tennis Josiane Vongy, et plus récemment le champion de MMA, Raihere Dudes. Chacun de ces athlètes a pris en main l’échauffement des participants du centre le temps d’une session. Selon Stéphane Alarcon, ce programme poursuit plusieurs objectifs : d’abord, il s’agit de « leur redonner confiance et de leur apprendre à porter un nouveau regard sur eux-mêmes ». C’est ensuite une opportunité de les réintégrer à la société en leur permettant de faire partie d’un groupe, autre que celui des marginaux qu’on voit dans la rue :

Faire connaître Te Vai Ete au grand public

Mais cette initiative va au-delà de la simple activité physique car elle permet également au centre d’accueil de s’ouvrir à d’autres regards. « Il y a le champion qui découvre le monde des personnes vulnérables, et de l’autre côté, les sans-abris se rendent compte de l’intérêt que la société leur porte, » explique encore Stéphane Alarcon. « Pour l’instant, l’essentiel est de leur redonner confiance et de faire découvrir les activités de Te Vaiete à la population. »

Pour rappel, l’accueil Te Vai Ete a officiellement ouvert ses portes le 30 juin dernier. Depuis, une cuisine pédagogique y a été mise en place, où douze sans-abris suivent une formation de douze mois. Trois mois après son lancement, le centre sert entre 60 et 70 repas par jour et accueille environ 200 personnes par mois.