Mike Ah Tchoy, nouveau directeur général de l’OPH

Un mois et demi après la démission de son directeur général, l’Office polynésien de l’habitat a trouvé son remplaçant : Mike Ah Tchoy, un profil commercial que l’on avait notamment connu à la CCISM.

Après la démission fin janvier du directeur général de l’OPH, Oraihoomana Teururai, le conseil des ministres a nommé mercredi Mike Ah Tchoy directeur général par intérim de l’Office polynésien de l’habitat.

Mike Ah Tchoy a successivement travaillé à la Banque de Tahiti, au service des cotisations de la CPS, et à la CCISM durant 6 ans, d’abord en tant que responsable du pôle entreprises puis comme directeur général de 2020 à 2022, avant d’être brièvement directeur du développement commercial d’Aéroport de Tahiti et, plus récemment, directeur par intérim du commerce de la mairie de Dijon en métropole, où sa femme achevait sa formation de greffière.

Oraihoomana Teururai, lui, comme nous vous l’annoncions il y a près d’un mois, retrouve son poste à la tête de la Délégation à l’habitat et à la ville.