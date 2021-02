Miracle au large des Australes

Un marin, tombé à la mer d’un cargo au large des Australes, a été retrouvé vivant après avoir passé 14 heures dans l’eau.

Mardi 16 février dans la matinée, le JRCC Tahiti est informé par l’armateur du navire Silver Supporter que le chef machine du bateau (52 ans) a disparu, probablement tombé à la mer entre 4 et 8 heures du matin, alors qu’il était situé à plus de 400 milles marins (740 km) au sud des Australes Le navire est le cargo mixte affrété par Pitcairn pour ravitailler l’île. Il faisait route vers Pitcairn en provenance de Nouvelle- Zélande. Le Silver Supporter a fait demi-tour pour revenir sur sa route et commencer les recherches.

Aussitôt le JRCC Tahiti émet des messages de détresse à l’attention des éventuels navires dans les parages, et fait calculer par Météo France les dérives probables de l’homme à la mer. Il engage aussi l’aéronef Gardian de la Marine nationale en alerte qui rallie la zone aux environs de 14 heures. Après presque deux heures de recherche à plus de 1 200 km de Tahiti, l’avion est relevé par un deuxième aéronef Gardian pour maintenir un dispositif fort et de soutien au navire jusqu’à la tombée de la nuit.

Vers 18 heures, le Silver Supporter,annonce au JRCC Tahiti qu’il vient de retrouver l’homme, sain et sauf. Après un bilan de santé positif, malgré 14 heures passées dans l’eau, le navire reprend sa route vers Pitcairn. Liberté de manœuvre est donné au Gardian qui fait route vers Faa’a, mission accomplie. Une issue heureuse pour l’homme et tout l’équipage du Silver Supporter, un soulagement pour tous ceux qui ont contribué aux recherches.

