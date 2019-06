Miri Tatarata et Francis Stein en garde à vue dans l’affaire JPK

L’affaire JPK a ressurgi mardi avec la garde à vue à Papeete de deux anciens proches de Jean-Pascal Couraud, Miri Tatarata et Francis Stein. Le dossier judiciaire est en souffrance depuis la disparition de JPK il y a 22 ans, en décembre 1997.

Rebondissement dans l’affaire JPK. Selon le journal Tahiti Infos, l’ex-femme de Jean-Pascal Couraud Miri Tatarata et son ancien ami Francis Stein ont été placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie mardi matin à Papeete. Leur garde à vue peut durer jusqu’à 48 heures. À l’issue, les deux gardés à vue seront soit libérés, soit présentés au juge d’instruction Frédéric Vue en charge du dossier, en cas d’éléments nouveaux déclenchant des poursuites.

Après avoir exploré la thèse de l’enlèvement politique, les gendarmes investiguent désormais, selon Tahiti Infos, « une piste plus personnelle » pour tenter d’élucider l’affaire JPK, la disparition encore inexpliquée du journaliste Jean-Pascal Couraud dans le nuit du 15 au 16 décembre 1997. Cette piste « personnelle » concerne la liaison supposée entre Miri Tatarata et Francis Stein au moment des faits. En mai dernier, d’après le journal, le juge d’instruction avait déjà entendu l’ancienne compagne de Francis Stein.

Tahiti Infos cite une « source judiciaire » qui souhaite « fermer toutes les portes » dans cette enquête au point mort depuis 22 ans. Dans cette affaire, trois anciens membres du Groupement d’intervention de la Polynésie (GIP), Rere Puputauki, Tino Mara et Tutu Manate, sont toujours mis en examen pour « enlèvement et séquestration sans libération avant le septième jour en bande organisée ». En revanche, les écoutes réalisées au domicile de Tutu Manate et qui montraient comment ces trois ex-GIP ont tenté de s’entendre pour mentir aux juges, ont été invalidées par la cour de cassation en janvier 2015. Et il n’y a toujours pas eu de renvoi devant un tribunal.