Miser sur la jeunesse des quartiers pour faire émerger une économie circulaire au fenua

Après un mois de formation, l’heure est à la mise en pratique ! Neuf jeunes des quartiers prioritaires d’Arue, ont bénéficié d’une formation en électroménager. Proposée par le Contrat de ville, la commune d’arue en partenariat avec l’association Ti’ai fenua, cette formation a démarré le 19 septembre dernier et a pris fin vendredi. Au lendemain de cette session d’apprentissage, les stagiaires ont fait leur baptême du feu à l’occasion des ateliers collaboratifs Tata’i.

Ils ont été formés pendant un mois par A2D conseil et l’association Ti’ai fenua et ont eu l’occasion de mettre en pratique leur nouveau savoir-faire, hier. C’est à l’occasion des ateliers collaboratifs de réparation, Tata’i qu’ils ont pu le faire. Au total, neuf jeunes issus des quartiers prioritaires d’Arue ont reçu, durant un mois, des enseignements de la part de quatre professionnels engagés en faveur de l’environnement. La commune d’Arue a ainsi inauguré avec succès les offres de formations proposées par l’association Ti’ai fenua. Tareta, animatrice du service de la jeunesse de Arue, explique que ce projet revêt deux objectifs. Le premier est environnemental et consiste à « éviter de jeter » et le second fait écho à l’insertion des jeunes puisqu’ils ont désormais « un projet d’avenir ».

« Acquérir de nouvelles compétences »

L’association Ti’ai Fenua œuvre en faveur du développement durable et pour elle, c’est l’occasion rêvée de favoriser l’émergence d’une économie circulaire au fenua.Une nouvelle économie durable, solidaire avec des enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Pour ces jeunes en quête d’un avenir meilleur, cette formation a aussi beaucoup de sens. Clément, 20 ans, a voulu s’inscrire pour « acquérir de nouvelles compétences » et « subvenir » à ces besoins. Il encourage aussi la population privilégier les réparations plutôt que l’achat de nouveaux matériels.

Plus de 80 personnes se sont déplacées lors de cet atelier, dans l’espoir de donner une seconde vie à leurs objets cassés ou en panne. Moana, l’un d’entre-deux, est heureux de savoir qu’en plus de faire un geste pour l’environnement il leur donne « une chance » d’apprendre pour, un jour, être « considéré comme professionnels » .

Les formations du genre sont appelées à être proposées sur l’ensemble du territoire. Et l’association Ti’ai Fenua et A2D conseil prévoient déjà une prochaine session sur Rangiroa. En attendant, vous pouvez suivre l’actualité des Ateliers collaboratifs Tata’i sur leur page facebook.