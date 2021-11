Miss France 2022 : Tumateata Buisson s’envole demain

Elle prend l’avion dans la nuit de mardi pour rejoindre les autres candidates des Outre-mers à Miss France 2022. Tumateata Buisson est sereine et reconnaissante de l’aide que lui ont apporté notamment ses coachs en éloquence, en culture générale et défilé. L’élection Miss France aura lieu le 11 décembre.

C’est l’un de ses premiers voyages en France : Tumateata Buisson prend l’avion demain soir à 23h45 pour Paris où, après une visite aux équipes parisiennes d’Air Tahiti Nui puis aux malades polynésiens évasanés à Paris, elle rejoindra le 14 novembre les candidates des régions d’Outre-mer à Miss France 2022. Ensemble elle réaliseront quelques séances d’essayage avant de s’envoler le 17 novembre pour l’île de La Réunion et le fameux voyage d’intégration. Après cinq mois de préparation, Tumateata Buisson se dit « assez sereine, excitée de découvrir les régions, la gastronomie et l’histoire de France, et de pouvoir évoluer encore ». Elle a également exprimé sa gratitude pour l’aide qu’elle a reçue de ses coachs et pour le soutien « de tous les Polynésiens ». Elle suit déjà des cours d’élocution, de culture générale et de présence scénique pour pouvoir prétendre au titre de Miss France 2022.

Plus qu’un mois donc avant de fouler la scène du show télévisé qui aura lieu le 11 décembre à Caen, en Normandie. La présidence de la société Miss France a récemment été attribuée à Alexia Laroche-Joubert qui travaillera aux côtés de Sylvie Tellier, directrice générale. Elle annonce des évolutions dans le concours de beauté décrié par le mouvement féministe.