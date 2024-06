Miss Tahiti 2024 : « C’était mon challenge d’y croire jusqu’au bout »

Couronnée vendredi soir Miss Tahiti 2024, Temanava Domingo est encore sous le coup de l’émotion. Sa couronne est le symbole d’un chemin vers la confiance en soi, un chemin qui va maintenant la conduire à Miss France. « C’est incroyable cette énergie », dit-elle en remerciant tous ceux qui l’ont soutenue.

Vendredi soir sur la scène de la mairie de Papeete, sa surprise était visible à l’annonce de son numéro. Elle a tourné la tête, cherchant la confirmation de ce « numéro 5 ! » que venait d’annoncer Frédéric Gilbert, président de Miss France, avant de réaliser que oui, Miss Tahiti, c’est elle. Cette fraction de seconde, elle l’explique : « J’étais une jeune fille complexée avant, c’était aussi mon challenge d’y croire jusqu’au bout . (…) C’est pour ça que j’avais cette émotion, je me suis dit OK, je l’ai fait. »

La défense de l’artisanat polynésien

Ce n’était toutefois pas la première fois que Temanava se lançait sur un podium, ni qu’elle approchait le monde de la mode et de la création. En 2019 elle avait remporté le concours de mannequins de la Tahiti Fashion Week et avait passé quelque temps avec l’agence milanaise Brave Models, avant de commencer ses études à Paris. « Une expérience qui m’a aidée à dépasser beaucoup de jugements que je pouvais avoir envers moi-même, dit-elle aujourd’hui, je pense que c’était une marche essentielle avant de faire Miss Tahiti. » Étudiante en langues appliquées, elle avait ensuite effectué un stage chez Dior Couture, un univers qui l’a « émerveillée » et lui a donné la certitude que l’artisanat – une tradition du côté de sa famille de Bora Bora – a toute sa place dans l’univers du luxe.

« Je suis fière d’avoir un papa comme lui »

C’est son père Teiva qui a réalisé le costume de Temanava, pour lequel il a même reçu le troisième prix. « C’est vrai qu’il a un métier avec beaucoup de responsabilités mais oui, c’est aussi un créateur, un artiste. Qu’il fasse mon costume c’était important pour moi, c’ était mettre en lumière sa créativité et cette complicité que nous avons tous les deux. Je suis fière de ce qu’il a fait, et d’avoir un papa comme lui ! » Sera-t-il aussi le créateur de son costume pour Miss France ? Temanava s’exclame : « Alors là, ce serait un honneur pour moi mais je ne sais pas, on verra bien ! »

« J’apprends à être plus sympa avec moi-même »

Temanava Domingo s’est présentée comme entrepreneure et coach de vie, alors a-t-elle suivi ses propres conseils ? « Lorsqu’on donne des conseils aux autres, on se les donne d’abord à soi, répond-elle en riant. Je réalise que tout ce que j’ai pu dire aux autres, j’ai appris à l’appliquer pour moi, en fait : se faire confiance, apprendre à s’écouter. Donc oui, j’apprends à être plus sympa avec moi-même. »

Le chemin vers Miss France est ouvert

Les jours qui viennent seront consacrés à la traditionnelle tournée des Miss – vous les entendrez cette semaine sur Radio1 et Tiare FM – mais il faut aussi commencer à penser à la préparation pour Miss France, en décembre prochain. Temanava n’a aucune idée de la destination exotique où partiront les candidates à Miss France, « on en parlait aujourd’hui, dit-elle, on sait que c’est une île normalement, mais laquelle, je n’ai aucun indice ! » Elle pense qu’elle devra travailler encore « les aspects techniques », mais elle est certaine que le rigoureux training de Miss Tahiti sera mis à profit, et que « même si c’est un autre niveau encore, l’expérience reste humaine avant tout ».

Temanava termine en remerciant à nouveau tous ceux qui l’ont soutenue, et avec un conseil : « Suivez votre cœur et votre intuition ».