Miss Tahiti: Nauriki Dury répond au quiz de Radio 1

Quels sont les enjeux de l’élection Miss Tahiti pour les 10 candidates qui sont montées sur scène samedi ? Radio 1 vous propose cette semaine de faire plus ample connaissance avec elles avant la soirée d’élection qui aura lieu le 25 juin à la mairie de Papeete. Rencontre avec Nauriki Dury, qui était l’invitée de Radio 1 ce lundi matin.

Que fais-tu dans la vie ou à quel métier te destines-tu?

Le souhait de Nauriki est de devenir enseignante. A 21 ans, elle a déjà obtenu une Licence en Mathématiques et vient d’achever avec succès sa première année de master des Métiers de l’Enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF 1).

Pourquoi te présenter à Miss Tahiti?

Après avoir été élue Miss Papara en 2019, Nauriki souhaitait bien sûr se présenter à Miss Tahiti en 2020 mais elle a dû patienter, du fait de la Covid-19 qui a bouleversé notre quotidien. C’est plus motivée que jamais qu’elle réalise enfin ce projet.

Quelle est ta Miss Tahiti préférée, et pourquoi?

Sans pour autant avoir de préférence, Nauriki révèle avoir été inspirée par Hinarani De Longeaux et avoir commencé à suivre assidûment les élections de Miss Tahiti depuis son élection en 2012.

Qu’est-ce que tu trouves le plus dur dans la préparation des candidates ?

Consciente de ne pas être aussi présente que d’habitude pour sa famille, Nauriki sait qu’elle les retrouvera après l’élection qui arrive à grands pas et que ce sacrifice en vaut la peine.

Quel aspect de la Polynésie veux-tu mettre en avant dans cette élection, et à Miss France si tu y vas ?

Nauriki est particulièrement attachée à la simplicité des Polynésiens et au mode de vie que nous avons la chance de pouvoir mener, avec gratitude.

Déterminée et enthousiaste, Nauriki vous retrouvera lors de la soirée d’élection le 25 juin à la mairie de Papeete. Vous pouvez également soutenir la candidate via sa page Facebook et surtout en votant par SMS en envoyant MISS TAHITI suivi du numéro de la candidate au 75 88.