La grande famille Tahiti Choir School en concert mercredi au Grand théâtre

L’école de chant Tahiti Choir School sera en concert le mercredi 9 juin à l’occasion du Heiva des écoles 2021. Existant depuis 3 ans à peine, cette union de choristes de tous niveaux donnera déjà son 5e concert. Après Tō’ata dernièrement, ils retrouveront la scène du Grand théâtre de la Maison de la Culture pour rendre hommage à tous les artistes du fenua, d’hier et d’aujourd’hui. Rencontre avec Steeve Reea, meneur de la chorale et Heitiare Terorotua, choriste depuis un an.

« Le chant, un héritage musical si précieux qui nous accompagne dans les moments difficiles, de peine, de joie et de bonheur. Tahiti Choir School veut rendre hommage aux nombreux artistes locaux partis trop tôt, mais également à notre terre, notre fenua… source d’inspiration intarissable ! » pouvait-on lire dernièrement sur la page Facebook de la Maison de la culture, qui présentait les répétitions du concert de cette école de chorale créée en août 2018 à Arue par Steeve Reea, enseignant et fondateur de TCS.

« Pour ce concert, qui marque notre retour sur scène après une année Covid, nous ne portons pas de thème particulier. Nous proposerons nos propres versions de nombreuses compositions sous forme d’hommage, dont notamment deux medley de Bobby et d’Emma Terangi. Nous n’oublierons pas les artistes qui sont toujours vivants, tous ceux qui nous laissent ce beau patrimoine, nous souhaitions les remercier pour cet héritage. Cette prestation célèbrera la vie », souligne Steeve. Cet hommage, les 65 choristes le rendront habillés en blanc, couleur du deuil ici au fenua… mais aussi symbole de lumière. Ils accompagneront leurs chants de chorégraphies, pour casser le côté statique que peut induire le chant.

Ce mercredi 9 juin marquera le 5e concert de la chorale en presque trois ans d’existence, une belle performance ! Après un mini-concert à l’hôpital Taaone en décembre 2018, puis un concert de fin d’année en 2019 à la salle Manuiti de Paea, les choristes menés par Steeve et Dayna Tavaearii pour le chant traditionnel s’étaient aussi illustrés en accompagnant le chanteur Eto pour sa première grande scène, mais également lors de la 2e édition de Tuiro’o à Tō’ata, concert-hommage à Barthélémy et Coco Mamatui.

« La chorale comporte deux départements : le chant traditionnel mené par Dayana Tavaearii, et la chorale adultes et enfants menés par moi-même, qui comprend elle-même 53 adultes et 4 enfants. La chorale se répartit selon 4 pupitres de voix : chez les hommes, 3 baryton et 4 ténors ; et chez les femmes 20 alto et 25 soprano. Avec l’aide de la technique et des micros, cela permet d’apporter un équilibre et une harmonie entre les différents tons de voix ainsi que les âges », détaille le meneur de la chorale. Car ce qui fait la force de Tahiti Choir School, c’est bien de réunir toutes les générations.

Si, au départ, la chorale comptait une cinquantaine de choristes, ils sont aujourd’hui plus de 65 – ce qui montre bien que l’école répond à une demande certaine pour le répertoire musical polynésien. Car même si les chorales sont souvent associées au religieux, la particularité de TCS est de proposer à ses élèves et son public de la variété du fenua – et ils sont demandeurs ! « Au sein de la chorale, nous avons des élèves qui chantent déjà dans une chorale religieuse et qui cherchent autre chose. Et nombreux sont ceux qui ont commencé en chorale et qui ont fini vedettes de scène », précise Steeve Reea.

« Ce côté collectif rassure quant à la peur de monter sur scène : il offre une façon douce d’entrer dans la pratique du chant, il permet de prendre confiance puisqu’on est accompagnés sur scène, parce que tout se fait à l’unisson. » Grâce à des moments de cohésion hors cours, comme des sorties à Moorea, le collectif devient communauté, grande famille, ce qui se ressent d’emblée sur scène explique Heitiare Terorotua, choriste (voir encadré ci-dessous). Il donne à voir sur scène des gens soudés. Il rappelle au public que le chant est au moins aussi important que la danse dans la culture polynésienne, et qu’il ne faut pas l’oublier.

À moyen terme, les artistes de Tahiti Choir Scool se projettent vers un échange avec d’autres chorales du Pacifique, comme la Nouvelle-Zélande ou la Nouvelle-Calédonie. Ils ont également été sollicités pour une collaboration sur scène avec un groupe bien connu du fenua.

Un deuxième concert est prévu le 26 juin prochain à l’InterContinental mais l’événement aura lieu à guichets fermés, les places ayant déjà toutes été vendues.

Heitiare Terorotua, choriste depuis un an à Tahiti Choir School « J’ai fait mon entrée à TCS en août 2020, j’achève donc ma première année comme choriste au sein de l’école. Il y a deux ans, je voulais prendre des cours de chant avec un coach vocal, mais finalement c’est une publication Facebook qui m’a décidée à me lancer avec TCS. Je suis née et ai grandi dans la musique, mes parents sont musiciens et chanteurs ; ils possédaient un studio d’enregistrement. Mais si ma famille baignait dans cet art, pas moi. Même si je chantais dans les bringues, je n’étais pas formée. Je voulais donc apprendre les bases du chant pour me perfectionner. » « Lors des répétitions dimanche au Grand théâtre, nous étions tous impressionnés par cette scène, et nous imaginions déjà la présence du public, dans un mélange d’excitation et de peur. Pour ma part, ce sera ma toute première expérience de scène, mais je suis rassurée parce que je suis à la dernière rangée, ce côté collectif me porte. Je serai particulièrement enchantée par le medley de Bobby, parce que je l’ai connu lorsqu’il venait enregistrer au studio de mes parents. C’est une personne que j’ai toujours beaucoup aimé et je suis honorée de reprendre sa chanson peu connue « Tekura ». » « C’est dommage qu’on ne parle que très rarement des écoles de chants, alors même que le chant est aussi important que la danse, ce qu’on a tendance à oublier. Et c’est grâce à la confiance, la patience et la passion de Steeve pour son fenua et la culture tahitienne que ce message est possible aujourd’hui. »

Concert de Tahiti Choir School – Heiva des écoles 2021 Mercredi 9 juin, 18 heures au Grand théâtre de la Maison de la Culture – Te Fare Tauhiti Nui Billetterie en ligne