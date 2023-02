Mission sénatoriale : « la Polynésie à besoin de différenciation »

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation était en mission au fenua. Dix jours pour se rendre compte des spécificités de la Polynésie française, qui rencontre des difficultés dans la mise en application du Code général des collectivités territoriales.

L’heure était au bilan, samedi, pour les parlementaires de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Sollicités par la sénatrice Lana Tetuanui, cinq de ses homologues, Françoise Gatel, Agnès Canayer, Mathieu Darnaud, Mayeul Placès et Jean-Michel Houllegatte ont fait un déplacement de dix jours au fenua. Une mission dont l’objectif principal était de permettre aux parlementaires de comprendre l’intercommunalité, les spécificités et les problématiques de nos îles. Une étape cruciale à quelques mois de l’entrée en vigueur du « référentiel budgétaire et comptable M57 » qui sera généralisé au 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités locales et leurs établissements publics. Pour la sénatrice l’État, le Pays et les communes doivent unir leurs forces pour faire avancer la vie des citoyens de Polynésie française. « C’est important pour moi d’avoir la vision de mes autres collègues de métropole pour qu’ils voient la réalité du terrain et surtout la faisabilité de ce que l’on impose à nos tavana aujourd’hui », explique Lana Tetuanui.

Les exigences du CGCT imposent aux communes de fournir de l’eau potable, de gérer la collecte des ordures ménagère mais aussi le traitement des eaux usées sur des budgets spécifiques, abondas en théorie par des redevances intégralement payées par les administrés. Un système difficilement applicable en Polynésie et qui incite, par manque de moyens, les communes à travailler ensemble. C’est le cas de l’intercommunalité de Havai aux Raromatai ou encore de la Codim des Marquises, visitées par les sénateurs. Ils y ont rencontré des élus « engagés, avec des projets, des volontés de travailler ensemble mais qui rencontrent aussi des difficultés ». Selon Jean-Michel Houllegatte, le président du sénat a « une très profonde attention pour l’outre-mer ». Une région qui fait partie de la République mais qui a « besoin de différenciation », notamment au niveau législatif.

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a désormais toutes les cartes en main pour émettre des recommandations adaptées aux spécificités de la Polynésie Française.