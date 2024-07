MMA : Raihere Dudes met un Américain KO en 30 secondes et lance un appel à l’UFC

Le Tahitien Raihere Dudes, tête d’affiche ce samedi du Shuriken Fight Series 18 en Nouvelle-Zélande, s’est imposé par KO après seulement trente secondes de combat. Les images impressionnantes de cet affrontement expéditif contre l’Américain Chris Hansen ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. Avec cette douzième victoire chez les professionnels, « The Islander » espère attirer l’attention de Dana White, le patron de l’ UFC, et ainsi s’ouvrir la voie vers la plus grande organisation de Mixed Martial Arts aux Tahitiens.

Raihere Dudes est plus que jamais déterminé à réaliser son rêve. « The Islander » a remporté le main event du Shuriken Fight Series 18, qui s’est déroulé en Nouvelle-Zélande le weekend dernier. Une victoire qui fait suite à une préparation difficile. « À l’origine, je devais combattre en – 77kg, explique le champion. Mais trois semaines avant le combat, on m’a annoncé que mon adversaire n’avait pas obtenu son visa. On m’a alors proposé un remplaçant dans la catégorie – 70kg. J’ai accepté, mais j’ai dû sérieusement perdre du poids. » L’adversaire en question : l’Américain Chris Hansen qui ne pouvait mettre en avant que deux victoires pro sur six matchs, en 2018. « The Sinister », comme il veut se faire appelé, n’avait plus combattu dans un match officiel depuis deux ans, quand le dernier duel de Raihere Dudes datait de mai 2023.

L’euphorie, puis l’inquiétude pour son adversaire

Selon son plan de combat, le Tahitien devait « rester sur la défensive tout en étant prêt à contrer en cas d’ouverture ». Et c’est exactement ce qui s’est passé, en seulement 30 secondes. « Quand il m’a lancé son high kick, il avait la main très basse, et j’ai directement frappé au menton, ça a marché, se réjouit-il. Mettre un KO comme ça, c’est euphorique. J’étais submergé par les émotions. J’ai sauté sur la cage, célébré avec le public, fait le tour de la cage avec mon drapeau, jusqu’à ce que je réalise que mon adversaire ne revenait pas à lui. J’ai commencé à m’inquiéter. Ça a été trois longues minutes d’attente… surtout que le staff médical semblait perplexe. »

Finalement, l’Américain a repris conscience, un soulagement pour Raihere qui avoue que « voir un combattant dans cet état-là, ce n’est pas forcément plaisant. » Ce « KO historique » signe ainsi une 12e victoire en 13 combats pour le Tahitien. Un quatrième succès consécutif, qui a eu un écho sur les réseaux sociaux et qui vient renforcer sa confiance. À 28 ans, Raihere rêve toujours de combattre dans l’octogone de l’UFC. Il a ainsi lancé un « call out » à Dana White, PDG de l’UFC. « Il fallait un geste marquant pour attirer l’attention des grandes organisations. Alors, après le KO, j’ai lancé un appel à l’UFC en disant qu’ils avaient couvert le Pacifique – Hawaii, Nouvelle-Zélande, Australie, Fidji, Tonga – mais qu’il manquait Tahiti. J’ai dit que j’aimerais être le premier, mais qu’il y a aussi d’autres gars derrière moi qui veulent combattre. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre. »

Parmi ceux qui partagent le rêve de l’UFC, on trouve également Julian Schlouch, qui s’est lui aussi illustré lors de cette soirée néozélandaise. Il affrontait le Brésilien Brendon Santos, qui a surpris par son jeu. « J’avais analysé mon adversaire avant le combat, confie le membre du club Te Aro MMA. Mais selon les vidéos, il n’a pas combattu comme à son habitude, il n’entrait pas bêtement… Il m’a montré un style de combat différent. Ça m’a un peu perturbé, mais le point positif, c’est que j’ai su m’adapter et appliquer ma stratégie. » Julian s’impose aux points après trois rounds et signe ainsi sa troisième victoire chez les professionnels. Même si cette opposition n’avait « pas vraiment d’enjeu », elle apporte toutefois une belle valeur ajoutée à la carrière du combattant de la presqu’île.