Mobilisation générale pour les Journées du Patrimoine

Les Journées du Patrimoine seront de retour dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles du 15 au 18 septembre prochain. Ateliers, visites, expo, animations et bien sûr spectacle…. Après deux ans d’absence l’ensemble des institutions culturelles ont répondu présent pour offrir une plongée dans la culture du Pays. Et dans son histoire : ce sera aussi l’occasion de célébrer les 145 ans de la mort de la reine Pomare IV.

Branle-bas de combat dans la culture. Du Conservatoire au Service des archives, en passant par la DCP, le Service de l’artisanat ou le Fare Tauhiti Nui, toutes les institutions du secteur se sont mobilisées pour participer à la 39e édition polynésienne des Journées européennes de la culture. Au programme, des ateliers, en rapport avec la musique, le tapa, la danse ou le costume, des animations pour petits et grands, des visites guidées du jardin et des exposition éphémère, ainsi que trois soirées exceptionnelles. De quoi patienter un peu avant la réouverture du musée en fin d’année, sourit Miriama Bono, sa directrice. « Même si on essaie toujours évidemment d’en faire une grande fête il n’y a pas forcément toujours autant de mobilisation. Ça s’explique peut-être par le fait qu’on a été empêché pendant deux ans de mener des activités, donc on est tous très heureux de pouvoir le faire, continue-t-elle. En tout cas, ça n’est pas tous les jours que nous sommes tous réunis sur le même site à pouvoir proposer autant de chose, il faut en profiter ! »

En profiter en journée, bien sûr – tous les ateliers et animations sont en accès libre, sans réservation et dans la limite des places disponibles – mais aussi et surtout en soirée. Le jeudi 15, les Journées du Patrimoine fêteront un anniversaire : les 20 ans du FIFO. À partir de 18 heures, trois films récompensés lors de la dernière édition du Festival international du film océanien seront projetés dans les jardins de la Pointe des pêcheurs : les courts-métrages Hawaiian Soul et The Rogers suivi du documentaire australien Strong Female Lead. Vendredi soir, c’est la musique qui prendra la place du cinéma avec la soirée Fakaheva Tita – littéralement « faire pleurer les guitares » – et la cinquième édition du concours de ta’iri pa’umotu, une technique de frappe unique au monde et « partie intégrante du patrimoine culturel du fenua ». Enfin, la soirée de samedi célèbrera un autre anniversaire avec l’hommage à Vahine Pomare, la dernière reine de Tahiti, décédée le 17 septembre 1877. Alors que le monde pleure une autre reine, il s’agit pour Heremoana Maamaatuaiahutapu de mettre en avant l’histoire locale de cette souveraine, arrivée sur le trône presque par hasard et qui le conservera pendant 50 ans.

À l’occasion de cet hommage, le collège Pomare IV – fondé, c’est encore un anniversaire, un 17 septembre – a mobilisé ses élèves de troisième, malgré les vacances, pour offrir une animation culturelle. S’ajoutent une exposition sur Vahine Pomare, une conférence de John Mairai, et surtout un spectacle original de la troupe de Tiare Trompette Hei Tahiti, lauréat du Heiva 2022. Le tout gratuitement, donc : une tribune de 400 places sera montée dans les jardins, et les familles pourront venir avec leur peue.

