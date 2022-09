Vahine Fierro et Mihimana Braye en équipe de France de surf

La Fédération française de surf a annoncé ce vendredi la composition de l’équipe qui représenterait la France aux World Surfing Games de Huntington Beach, la semaine prochaine. Deux Polynésiens, Vahine Fierro et Mihimana Braye, font partie du voyage pour cette épreuve qualificative pour les JO de Paris 2024 à Teahupo’o.

L’équipe tricolore avait remporté le titre de champion du monde par équipe en 2021 au Salvador. Vahine Fierro était déjà de la partie, aux côtés de Pauline Ado, mais Cannelle Bulard a été remplacée par Tessa Thyssen. Côté hommes, changement complet, avec le départ de Joan Duru, Jérémy Florès et Michel Bourez. Mihimana Braye, dont c’est la première compétition en bleu, rejoint Tim Bisso et Gatien Delahaye, premier Français au classement du Challenger Series de la WSL (15e). Maxime Huscenot (16e au même classement) et surtout Johanne Defay, numéro 3 mondiale en Championship Tour, ont préféré décliner.

À 22 et 26 ans, Vahine Fierro et Mihimana Braye ont été sélectionnés au titre du surf club d’Hossegor, sur la côte basque, auquel ils sont rattachés pour suivre les compétitions européennes. Mais leur objectif est bien tahitien : la qualification pour les Jeux olympiques de 2024 et son épreuve de surf à Teahupo’o. Les World Surfing Games 2022 organisés par l’ISA, fédération internationale distincte de la WSL, sont la première des trois compétitions qualificatives pour ces Jeux Olympiques. Deux tickets seront en jeu à Huntington Beach, au sud de Los Angeles : une femme et un homme, chacun issu de la nation vainqueur du championnat par équipe. En cas de victoire, la France pourra donc dépasser la limite imposée par les JO de deux athlètes qualifiables par Pays.

Comme le précise la Fédération française de surf, six Français ont remporté le titre mondial individuel Open : Heifara Tahutini en 1990, Hira Teriinatoofa en 2004 et 2010, qui représentaient alors Tahiti et pas la France, Jérémy Florès en 2009, Cannelle Bulard en 2011, Pauline Ado en 2017 et Joan Duru l’année dernière. La compétition démarrera le 16 septembre, avec des phases finales programmées pour le 24.