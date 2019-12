Un mois sans tabac, cap ?

La Direction de la santé lance en janvier la campagne « 30 jours sans tabac ». Les fumeurs occasionnels ou incorrigibles sont invités à relever un grand défi et pas des moindres, arrêter de fumer pendant 30 jours à partir du 1er janvier. Les volontaires recevront de nombreux conseils tout au long du mois avec l’objectif de rester non-fumeurs à l’issue du challenge. Près de 24 000 personnes fument quotidiennement en Polynésie.

Nouvelle année rime presque systématiquement avec résolutions non tenues, souvent dès le premier jour de janvier. La Direction de la santé propose cette année le mois sans tabac pour tous les fumeurs qui souhaitent faire un pas vers le divorce. Il suffit pour les personnes intéressées de s’inscrire sur EA’ttitude pour participer à ce grand challenge collectif. 70 000 personnes consomment du tabac en Polynésie dont près de 24 000 au quotidien. Des chiffres qui incitent ce genre d’opérations où tous les inscrits vont pouvoir bénéficier d’un suivi et de conseils pour rester non-fumeurs à l’issue des 30 jours de challenge. Arrêter de fumer est une décision qui demande beaucoup de courage et de volonté.

Ce défi permet aux fumeurs de réaliser les bienfaits sur le plan économique avec une augmentation du pouvoir d’achat, mais aussi une amélioration des performances sportives et une meilleure santé. Des outils seront ainsi mis à disposition comme le livret « Compte les jours avant ta victoire », et la page Facebook EA’ttitude où de nombreux conseils seront à retrouver pour les aider à lutter contre le sevrage et les motiver. Des centres de consultation spécialisés en alcoologie et toxicomanie proposeront également des consultations gratuites pour accompagner les fumeurs dans leur démarche dans les îles.