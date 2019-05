Les entreprises bougent pour leur santé aux EA Games

Pas le temps de faire du sport ? Les entreprises qui ont adhéré au programme « Entreprise active » de la direction de la Santé ont fait samedi la démonstration qu’elles ont un rôle à jouer dans la prise de conscience et le retour à l’activité physique. C’est la Brasserie de Tahiti qui sort vainqueur du challenge inter-entreprises.

Elles se sont retrouvées samedi matin au Parc Vairai de Punaauia pour une journée spéciale d’ateliers sportifs, un challenge inter-entreprises et des cours collectifs. Les équipes d’une douzaines de grandes entreprises étaient venues défendre leurs couleurs à cette troisième édition. Selon Laurence Bonnac-Théron, la directrice de la Santé, 23 entreprises ont déjà signé la charte. Elle explique ce qu’est l’opération « Entreprise active ».

« Beaucoup de gens croient encore que c’est pour les sportifs ! » regrettait l’un des membres de l’équipe d’EDT qui souhaiterait voir plus de ses collègues adhérer à la démarche. L’événement de samedi visait notamment à montrer que ce n’est ni compliqué ni difficile. « Il ne s’agit pas pour nous de faire des sportifs de compétition, dit Laurence Bonnac-Théron, il s’agit que tout le monde retrouve une activité physique ; monter les escaliers, faire son jardin, choisir de se garer un peu plus loin de son travail et marcher, ce sont aussi les petits gestes du quotidien qui comptent. » Les entreprises signataires constituent un comité de santé qui réunit la direction et les représentants des salariés, puis mène une enquête interne sur les besoins et les attentes des salariés en matière de santé et de bien-être, avant d’élaborer un plan d’action et de le mettre en oeuvre, avec l’appui constant des spécialistes de la direction de la Santé. De nouvelles adhésions sont en préparation, dit-elle.

Les participants ont pu tester le crossfit, le body-attack, body-combat et body-jam, l’aviron indoor, l’aquagym, la marche nordique, le yoga, et même bénéficier de l’expertise d’un ostéopathe et d’un kinésithérapeute. Quant au challenge inter-entreprises, pour lequel les sociétés participantes devaient réaliser le plus vite possible un parcours dans les huit ateliers, il a été remporté par la Brasserie de Tahiti, suivie de la TSP et de la Polynésienne des eaux.