Deux policiers de la DSP décorés dans l’ordre de Tahiti Nui

« Il est rare que le Pays prenne l’initiative d’honorer des agents de l’État, encore en fonction, » a déclaré Édouard Fritch avant de remettre l’insigne de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui au commandant de police Loïc Hanuse et au brigadier-chef Any Bambridge, vendredi dernier à la présidence.

S’il a voulu le faire, a poursuivi le président du Pays, c’est pour « dire merci à toute notre police pour les services rendus aux citoyens de notre pays. » Dans son discours, il a fait part de son inquiétude face au fléau de l’ice.

Any Bambridge, 48 ans, est bien placée pour savoir que cette inquiétude est justifiée. Elle est à la tête de la brigade des stupéfiants depuis janvier 2017. Originaire de Hiva Oa, Any Bambridge obtient un diplôme de reo ma’ohi à l’Université de la Polynésie française en 1994, et devient institutrice. Changement de cap en 2002 : elle intègre l’École nationale de police de Nîmes, et commence en tant que gardien de la paix, sur le terrain. Elle devient ensuite enquêtrice de police judiciaire et se spécialise dans les affaires de vols, de vols avec violences et de cambriolages. Elle est l’élément moteur de sa brigade, qui atteint régulièrement un taux d’élucidation supérieur à la moyenne nationale. En 2008 elle réussit brillamment l’examen national d’officier de police judiciaire. En 2011 elle est affectée à la brigade des stupéfiants, dont elle finit par prendre le commandement.

« Vous avez ainsi largement contribué, souvent sur des enquêtes en partenariat avec la gendarmerie, à l’élucidation de plusieurs affaires d’ice au cours des deux dernières années. Votre engagement total pour ce combat si utile à notre société a déjà été salué à plusieurs reprises par votre hiérarchie », a rappelé Édouard Fritch.

Quant au commandant Hanuse, il s’apprête à prendre sa retraite le 1er juillet prochain. D’origine franco-belge, Loic Hanuse a débuté sa carrière à Paris et Nantes, avant d’être affecté en Polynésie française en 1991. Il a été « l’adjoint de plusieurs directeurs de sécurité publique de Papeete depuis 2008, qui ont tous salué votre professionnalisme, » a déclaré le président du Pays. En 27 années passées à la DSP, vous avez œuvré avec abnégation pour la protection des familles, pour la sécurité sur la voie publique, et résolu de nombreuses affaires de cambriolages et de stupéfiants. (…) Votre connaissance du tissu social vous à toujours aider à résoudre les dossiers les plus délicats, notamment pour les cas d’expulsion, où vous avez toujours su privilégier le dialogue. »