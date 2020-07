La DSP honore dix agents méritants et un ancien « inoubliable »

« Salle Capitaine Willy Teai » : c’est le nom de la nouvelle salle de conférence de l’hôtel de police de Papeete, en hommage au premier officier de police polynésien. Une salle inaugurée ce matin, en présence d’Édouard Fritch, par le haut-commissaire Dominique Sorain et le directeur de la DSP Mario Banner, qui en ont aussi profité pour remettre des médailles aux policiers les plus méritants.

Voilà bien des années que la DSP attendait d’investir cette partie de l’aile sud du commissariat, longtemps occupée par des services administratifs de l’État. « La Covid a mis un peu de retard sur le calendrier », pointe le directeur de la sécurité publique Mario Banner. Mais pour le premier commissaire de police polynésien, l’émotion est là. Car comme c’est la tradition, la salle a été baptisée du nom d’un ancien de la « maison » : Wilfred Teai qui avait été, voilà 35 ans, « le premier officier de police polynésien ».

« Bien sûr ça me fait quelque chose » reprend le commissaire, d’autant que Willy Teai, était « connu de tous ». « C’était quelqu’un de très investi dans le sport, membre fondateur et longtemps président de l’AS Vaiete », rappelle Mario Banner, devant la famille de l’officier et plusieurs « anciens de la maison ». Côté uniforme Willy Teai avait « remonté toute l’échelle » : entré dans la police en 1960, il était devenu gardien de la paix sept ans plus tard, puis a ouvert la voie aux officiers polynésiens en 1985 avant de prendre sa retraite, en tant que capitaine de police, voilà exactement 30 ans. « Tout le monde en garde un souvenir inoubliable », pointent d’anciens collègues, soulignant « la rigueur », et le caractère parfois bien trempé de l’officier, disparu en 2018 à l’âge de 84 ans.

La cérémonie a aussi été l’occasion de remettre des décorations dans la cour intérieure de l’hôtel de police. Neuf brigadiers et gardiens de la paix se sont vu décerner par Dominique Sorain une médaille d’honneur de la police nationale, échelon argent. Le témoin « d’états de services remarquables », comme le précise le haut-commissaire, qui a aussi décoré le gardien de la paix Denis Tehei d’une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. En mars dernier, il avait secouru une femme en détresse en mer dans la zone de Motu Uta.

« Professionnalisme » pendant le confinement

Le Haut-Commissaire en a aussi profité pour « féliciter chaleureusement » la DSP pour son engagement « de jour comme de nuit » pendant la crise sanitaire. 7 300 procès-verbaux ont été dressés pour non-respect du confinement et 1 500 PV pour non-respect du couvre-feu, précise le représentant de l’État, insistant sur le « professionnalisme » des policiers nationaux. Un discours auquel se joint Mario Banner, qui insiste quant à lui sur la collaboration fructueuse entre ses services et les muto’i de Pirae ou de Papeete.