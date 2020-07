Une bande dessinée pour raconter les aventures de Tupaia

Le célèbre prêtre et navigateur polynésien, Tupaia, qui a permis à James Cook de visiter les îles Sous-le-Vent et la Nouvelle-Zélande, est à présent le héros d’une bande dessinée écrite et illustrée par les artistes maori Courtney Sina Meredith et Mat Tait.

Impossible de ne pas connaître le ‘arioi de Ra’iatea, Tupaia, qui grâce à ses incroyables connaissances sur la navigation et sur les îles du Pacifique en général, a été embarqué à bord de l’Endeavour du capitaine britannique James Cook. C’est ce voyage, en direction de l’hypothétique grand continent austral, qui conduira à Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, qui fait l’objet d’un album dessiné. L’album s’inspire du livre de Joan Druett, Tupaia, le pilote polynésien du Capitaine Cook, initialement écrit en anglais et publié par Allen&Unwin et le Musée d’Auckland. L’édition en français est publiée ici par ‘Ura Editions.

L’histoire se concentre sur le personnage de Tupaia, son attachement à sa terre, ses relations avec James Cook et son botaniste Joseph Banks, et son ressenti tout au long du voyage. Les textes sont écrits par la poète, dramaturge et auteur maori Courtney Sina Meredith, et oscillent entre récits et poèmes, presque des prières polynésiennes. Si l’apprenti de Tupaia, Taiata, fait aussi partie du voyage, un autre personnage, plus singulier, est également présent tout au long du périple : le dieu de la guerre ‘Oro avec qui Tupaia « ne fait qu’un ».

Les illustrations de l’artiste maori Mat Tait permettent de vivre les premières rencontres, souvent violentes, entre les Britanniques et les Polynésiens, le rôle que Tupaia a joué dans les échanges avec les maori, de prendre connaissance de la prophétie de Toiroa – un prêtre maori ayant averti de l’arrivée d’un Arikirangi et « d’hommes fantômes » – et des différents échanges entre les maori et l’équipage de l’Endeavour.

Finalement, le voyage de Tupaia et Taiata se terminera avant leur arrivée au « Fenua Peretane », tous deux ayant succombés à des maladies étrangères. La mort de Taiata, suivis par celle de Tupaia, est d’ailleurs évoquée avec beaucoup de poésie, « un voyage dans les étoiles », « le plus grand des voyages ».

Quoiqu’il en soit, et comme conclut la BD, l’héritage de Tupaia « vit encore ». En octobre dernier, la Polynésie avait d’ailleurs été invitée aux célébrations des 250 ans de l’arrivée de James Cook et Tupaia en Nouvelle-Zélande.