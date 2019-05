Mensa Polynésie : les grosses têtes recrutent

Faites-vous partie des 2% de la population qui possèdent un « haut potentiel intellectuel »? Depuis deux ans, en Polynésie, il est possible de le savoir en passant le test administré par Mensa, la célèbre association de « grosses têtes » fondée à Oxford en 1946, qui compte aujourd’hui 140 000 membres dans le monde.

En Polynésie, ils sont déjà une quinzaine à avoir pu s’identifier ainsi, et samedi dernier deux nouveaux candidats passaient le test organisé par Mensa Polynésie française à la Maison de la culture. Des gens qui se sentent parfois en décalage avec la société et leur entourage, comme l’explique Pierre-Henri Senesi, qui a fondé l’association ici à Tahiti il y a deux ans.

C’est le cas des deux candidats de samedi : deux personnes qui n’ont pas nécessairement des diplômes impressionnants, mais qui veulent vérifier si leur sentiment de ne pas être tout à fait comme les autres est basé sur des capacités intellectuelles hors normes, et qui veulent échanger avec d’autres personnes dans la même situation. La jeune femme qui se présentait samedi est titulaire d’un Deug en éco-gestion. Elle explique qu’elle cherche à trouver des gens avec qui elle sent qu’elle a peut-être des points communs, qu’elle veut « rencontrer des surdoués » . L’autre candidat témoigne d’une vie bien remplie : « J’ai quitté l’école à 16 ans, j’ai fait 4 ans dans l’armée puis 13 ans dans la gendarmerie. J’ai passé un diplôme d’électro-technicien et monté ma société. » Mais comme lui, les membres de Mensa éprouvent souvent le besoin de contacts et d’échanges en dehors de leur environnement habituel.

Samedi, ils ont donc planché sur le test « TEAM » – Test d’admission à Mensa – qui comporte 60 questions auxquelles il faut répondre en deux heures. Leurs réponses sont ensuite transmises au psychologue référent de Mensa France. Ils sauront d’ici un mois si leur quotient intellectuel est supérieur à 130 points. Si le test n’est pas concluant, ils auront la possibilité de repasser un test, mais pas le même, dans six mois. Intégrer Mensa leur permettra de participer à des rencontres, des repas, des activités comme des visites culturelles ou des jeux de société, mais surtout de valider leur différence aux yeux d’un monde qui ne les comprend pas toujours.