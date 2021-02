C’est un coup d’édition à plus d’un titre : Mollusques marins de Polynésie française, publié par Au Vent des Îles en co-édition avec l’Université de la Polynésie française, est l’ouvrage le plus complet jamais publié sur le sujet, avec plus de 3 000 espèces décrites. C’est aussi le fruit d’un travail titanesque de trois amateurs éclairés, qui ont fini par convaincre le monde académique de se joindre à eux.

Collectionneurs passionnés, Jean Letourneux, Michel Boutet et Robert Gourguet publient, avec la collaboration de l’UPF un livre bilingue français-anglais, richement illustré de 768 pages consacrées à la malacofaune* polynésienne. C’est le fruit de plusieurs années de travail intense de la part de ces trois passionnés, et d’un « accompagnement inédit de l’UPF pour une œuvre que je considère comme titanesque, un engagement pour préserver un savoir immense et une part du patrimoine de la Polynésie », souligne la vice-présidente en charge de la recherche, Nabila Gartner-Mazouni. C’est grâce à elle qu’ils ont été, il y a 6 ans, les premiers utilisateurs du microscope électronique à balayage de l’UPF. Car au fur et à mesure de leurs recherches, les trois hommes découvrent des espèces de plus en plus petites, certaines invisibles à l’œil nu. La plus petite répertoriée dans le livre mesure 0,8mm.

On pensait qu’il existait quelque 400 espèces de mollusques marins au fenua ; les recherches des trois hommes ont permis d’en recenser 3 000, dont 2 540 sont figurées dans l’ouvrage. Le précédent ouvrage sur le sujet ne comptait que 472 espèces, dont certaines ne sont en réalité pas présentes dans les eaux polynésiennes.

Jean Letourneux raconte la genèse du livre : « On a commencé vers 2003 (…). Lorsqu’on a commencé à prévenir des gens qu’on connaissait, ça les a amusés, ils ne nous ont pas donné gagnants. »

Un apport aux institutions du monde entier

Ils entrent en contact avec plus de 70 spécialistes internationaux, dont certains se montrent très dubitatifs, notamment Philippe Bouchet du Muséum d’histoire naturelle : « il s’est aperçu que c’était presque un travail scientifique, nous a fait part de son estime et nous a ouvert la photothèque du Muséum », raconte Jean Letourneux. 40 nouvelles espèces en provenance de Polynésie intègrent ainsi le MHN. Aujourd’hui certaines grandes collections sont déjà en train de changer la taxonomie de leurs collections à la lumière des découvertes en Polynésie.

*La malacofaune est l’ensemble des mollusques, invertébrés au corps mou, à coquille ou non.