Mettre en avant les produits de notre belle Polynésie à travers des créations culinaires, c’est le défi proposé par Nathalie Convert gérante du stand « Mon local » au marché de Papeete. Nathalie s’approvisionne directement au marché. Elle rachète les surplus et invendus. Objectif : transformer des produits locaux afin de favoriser le consommer local et éviter le gaspillage.

Impossible de passer à côté, chaque dimanche, Nathalie propose de nombreuses créations à base de produits du fenua. La tendance du « manger local » a commencé à être amorcée depuis déjà quelques temps mais la crise sanitaire a accéléré le mouvement. Un besoin de transparence, prise de conscience, volonté de consommer de façon plus éco-responsable… « Mon local me permet de montrer la finalité de l’agro-transformation », explique Nathalie Convert à l’origine du concept.

« Les gens veulent consommer du local »

Alors que la prise de conscience est générale, le regard se porte au-delà des seuls impacts écologiques, il se porte à présent sur la santé. « La population se préoccupe de plus en plus de son alimentation et des conséquences sur sa santé », pointe Nathalie. « Aujourd’hui, on ne fait qu’importer notre alimentation… », regrette la gérante de « Mon local », qui met par conséquent en évidence le potentiel énorme du local en Polynésie. « Il faut faire des propositions, les gens sont d’accord pour consommer local », ajoute la femme d’affaires.

Devant ce constat, le concept affiche plusieurs objectifs : se tourner vers un approvisionnement plus local et vertueux pour l’environnement, en soutenant des producteurs locaux, par une assurance de débouchés fiables et une valorisation de leurs produits ; respecter la saisonnalité des produits et apporter une première éducation alimentaire. Ainsi, Nathalie propose une multitude de produits : muffins au lait de coco, à la goyave, ou encore au fe’i et au fruit de la passion… ainsi que des pâtes à tartiner typiquement locales à base de lait de coco et de cacao.