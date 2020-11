Après avoir connu le succès en ligne et à la bibliothèque de l’université, l’exposition Mona Lisa Tapa tout dit investit la galerie Winkler. Une première et une belle opportunité pour plusieurs artistes contemporains du fenua.

Des toiles, des sculptures, du dessin et bien sûr du tapa. Depuis jeudi la galerie Winkler accueille une vingtaine d’œuvres issues de l’exposition Mona Lisa Tapa Tout dit. D’abord exposée en ligne, confinement oblige, en avril, cette exposition collective qui a rassemblé une quarantaine d’artistes autour d’un même thème, la « philosophie du tapa », avait animé la bibliothèque de l’université tout au long du mois d’octobre. Un évènement qui a permis à beaucoup de se rendre compte de la richesse et de la vivacité de l’art contemporain en Polynésie.

Pour la galeriste Vaiana Drollet, ce « off » était une évidence, vu l’entrain créé par Mona Lisa… . Avec les organisatrices de l’exposition, elle a sélectionné les œuvres de 28 artistes qui resteront visibles rue Jeanne-d’Arc, à Papeete, jusqu’au 10 novembre. « J’ai voulu mettre en lumière des artistes qui n’ont jamais exposé en galerie et qui pour moi sont l’avenir de l’art contemporain polynésien », explique-t-elle.

Parmi ces jeunes artistes, Pierre Motahi, dessinateur-projeteur et designer d’intérieur de 25 ans, qui avait longtemps gardé pour lui ses dessins, oniriques mais aussi très expressifs dans leur message. La galerie Winkler, c’est pour lui une marche importante dans une passion dont il aimerait faire sa carrière. Mona Lisa… lui a, de ce point de vue, beaucoup offert : lors de l’exposition en ligne, ses dessins ont attiré l’oeil du Salon Art Capital, à Paris. Il exposera au Grand Palais en février prochain.

Juste à côté sont exposés plusieurs œuvres de Vashee. Qu’il peigne, qu’il dessine ou qu’il grave, qu’il investisse un tapa ou un casque de chantier, l’illustrateur et designer s’emploie à explorer les liens entre la tradition et la modernité, métissant les symboles autant que les techniques d’expression. L’artiste originaire des Australes le sait : la galerie Winkler, réputée et bien placée, attire aussi bien l’œil des curieux que des amateurs d’art, au fenua ou ailleurs. Il insiste aussi sur le bénéfice que les artistes contemporains du fenua peuvent tirer de ce genre d’expositions collectives : Mona Lisa…, en plus de révéler des talents, a créé du lien et de l’envie dans la communauté.