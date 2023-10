Mondial de rugby : la France est en quart de finale

L’Équipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby après sa victoire 60 à 7 contre l’Italie et elle termine à la première place du groupe A. Elle devrait affronter l’Afrique du Sud, championne du monde en titre le 15 octobre. Le compte-rendu avec notre partenaire Europe 1.

La France s’est tranquillement qualifiée pour les quarts de finale de « sa » Coupe du monde en obtenant une quatrième victoire de rang, vendredi à Lyon, face à l’Italie (60-7), terminant ainsi première du groupe A devant la Nouvelle-Zélande. Avec le sentiment du devoir accompli, le XV de France doit désormais attendre samedi soir et le résultat d’Écosse-Irlande dans le groupe B pour connaître l’identité de son adversaire en quarts.

Si la logique sportive est respectée, ce devrait être l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, défaite par l’Irlande dans un match dantesque lors de la phase de groupes, mais qui s’est, depuis, trouvée en Handré Pollard, un buteur fiable qui lui faisait défaut. À moins que ce ne soit l’Irlande de Johnny Sexton ou, moins probable encore, l’Écosse de Finn Russell. Qualifiés, les Bleus peuvent retourner au chevet d’Antoine Dupont, leur maître à jouer à eux, opéré d’une fracture de la mâchoire, et qui saura lundi s’il peut jouer ou non leur quart de finale.

8 essais et un Thomas Ramos en forme

Sans leur capitaine, ils n’ont mis que deux minutes à replonger l’Italie sous l’eau dont elle espérait pourtant s’être extirpée cette semaine après le naufrage subi la semaine passée face aux All Blacks (96-17). Le temps pour l’ailier Damian Penaud d’inscrire le premier essai de la partie, et pour ses coéquipiers, qui n’avaient plus joué depuis 15 jours, d’appliquer avec le sérieux du bon élève, toutes les gammes récitées du côté d’Aix-en-Provence où ils s’étaient mis au vert.

Moins prolifiques que les All Blacks, les Bleus ont néanmoins obtenu le point de bonus offensif avant la mi-temps (38e), lorsque Penaud, encore lui, a réceptionné une passe au pied de Matthieu Jalibert et marqué son deuxième essai de la partie, son 35e avec l’équipe de France, faisant de lui le 2e meilleur marqueur français de l’histoire, à trois essais du record de Serge Blanco (38) sur lequel il fond.

La seconde période n’a servi qu’à confirmer que ce match, présenté à tort par les Bleus comme un « véritable huitième de finale », n’était en réalité qu’un entraînement avec opposition face à une Italie très faible, avant que les choses sérieuses ne débutent vraiment dans une semaine.

Quatre nouveaux essais de Jalibert, Peato Mauvaka et Yoram Moefana par deux fois, ont permis à Thomas Ramos de se distinguer une nouvelle fois dans l’exercice des coups de pied. Disposer d’un très bon buteur est indispensable pour la France, idéalement lancée vers son Graal: devenir championne du monde le 28 octobre prochain au Stade de France. Le public français espère qu’Antoine Dupont, son homme providentiel, ovationné par tout l’OL Stadium lorsqu’il est apparu sur les écrans en toute fin de match, pourra l’aider en cela. Réponse lundi.