Mondiaux de va’a : deux titres pour le V6 handisport

Le para-va’a a décroché les deux premières médailles d’or pour la délégation tahitienne, ce jeudi lors de l’ouverture des Mondiaux de sprint à Hilo, sur V6 500 m et V6 1 000 m. Ce qui permet au fenua de prendre la tête du classement des médailles à Hawaii.

Deux médailles d’or tahitiennes pour la première journée des mondiaux sprint de va’a. Allgower Maruae, Christian Ti-Paon, Gervais Aumeran, Heilani Tama, Lysiane Teiri, et Patrick Viriamu ont réalisé le doublé en para va’a. D’abord sur le 500 m, avec plus de 7 secondes d’avance sur la Nouvelle-Zélande, et 45 » sur Hawaii. Puis, dans la foulée, sur 1 000 mètres, cette fois avec 3,5 secondes d’avances sur les rameurs néo-zélandais et devant deux équipages Hawaïens, disqualifiés.



Toutes les autres disciplines engagées ce vendredi à Hilo n’ont disputées que des séries. Seules les finales handisports ayant eu lieu, Tahiti se retrouve, avec ces deux médailles d’or, en tête du classent des médailles. La compétition se poursuit jusqu’au 23 aout.