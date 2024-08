De belles voiles attendues ce samedi à Hitimahana

La plage qui fait face au motu Martin accueille ce samedi la 2e édition de la Monster Energy Wind Festival, organisée ce samedi par la Tahiti Kite & Wing School. Six épreuves sont au programme, aussi bien en kitesurf qu’en supfoil et en wingfoil. Inscriptions possibles sur place, avant 8h30.

Deux ans après une première édition la Monster Energy Wind Festival fait son retour à Mahina. Si l’organisation hésitait entre deux dates, c’est bien celle de ce samedi 17 août qui a été retenue.

Entre l’embouchure de la Papenoo et le Motu Martin, les différents supports en vogue sont à l’honneur, puisque la Tahiti Kite & Wing School d’Antoine Fermon a planifié six épreuves : downwind en supfoil, des courses en kite twin tipe, wingfoil et kitefoil, du freestyle big air kite et enfin du freestyle wingfoil.

La première épreuve est programmée à 9 heures. Attention, il faudra venir un peu plus tôt pour s’inscrire sur place, jusqu’à 8h30 (3000 francs pour une épreuve, 5 000 francs pour deux et 7 000 francs pour trois épreuves ou plus).

Après ce rendez-vous, les amateurs de sensations pourront cocher les 14 et 21 septembre dans leur calendrier, puisque la Tahiti Kite et Wing School organise une autre compétition, cette fois du coté de Bora Bora. La date définitive sera communiquée ultérieurement, en fonction des prévisions météo, pour ce qui sera la première édition de la Bora Bora Kitesurf Compétition .