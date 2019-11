Moorea : les habitants de Tema’e une nouvelle fois renvoyés dans les cordes

Le tribunal administratif de Papeete a rejeté mardi le énième recours des habitants de Tema’e à Moorea demandant l’accès à la route du golf.

Nouvel échec pour les habitants de Tema’e à Moorea. Le 5 novembre dernier, ils contestaient, une nouvelle fois, l’affection de deux parcelles du domaine public au golf de Temae à la société en charge de l’exploitation du golf. Société qui a installé un portail et bloque donc l’accès à la route que les riverains souhaitent eux utiliser au motif qu’il s’agit du domaine public.

Dans ses observations, le rapporteur public avait expliqué qu’au vu des conditions de sa création et des caractéristiques de la route, elle ne pouvait pas relever du domaine public routier : « ce chemin en soupe de corail dont la bande de roulement présente une largeur maximale de 4 mètres a été créé en 2006 par le précédent propriétaire du golf afin de desservir le complexe et a été ouvert par celui-ci à la circulation des riverains jusqu’en 2010. Ledit chemin ne peut, au vu tant des conditions de sa création que de ses caractéristiques physiques, être regardé comme ayant été jamais ouvert à la circulation générale et par suite comme relevant du domaine public routier de la Polynésie française impliquant une affectation aux besoins de la circulation terrestre ».

Le rapporteur avait poursuivi en indiquant cette situation n’enclavait pas les habitants du motu qui pouvait très bien emprunter une autre route. C’est sur ces éléments qu’il avait conclu au rejet de la requête.

Des conclusions suivies par le tribunal administratif qui a prononcé le rejet de la requête formée par les habitants du motu de Tema’e.