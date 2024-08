Mouvement de grève suspendu chez Newrest

Si l’accord avec la direction du groupe de restauration collective n’est pas encore formalisé, l’Intersyndicale a estimé que les avancées sont suffisantes pour ne pas lancer le mouvement de grève ce vendredi. Un protocole pourrait être signé dans la journée.

Le ciel s’éclaircit sur la rentrée des classes. Le préavis déposé chez Newrest par la CSIP, CSTP-FO, Otahi, et O oe to oe rima, et qui menaçait de perturber les cantines scolaires et beaucoup d’autres services de restauration collective, a été suspendu ce jeudi, à la veille de son déclenchement. Les échanges de projets de protocole, entamés la veille, n’ont pas encore permis de signer un accord, mais il ne serait « plus très loin » d’après les centrales.

Les questions de revalorisation de grilles salariales, de primes de froid, de caisse, d’insalubrité, de prime annuelle de solidarité ont été évacuées, en actant les demandes des syndicats ou en programmant des discussions plus tard dans l’année. Ne reste plus qu’un point, celui du « service charge », un pourcentage facturé par la société à ses clients et qui est redistribué aux équipes. Après un premier retour de la direction, l’Intersyndicale doit présenter une contre-proposition sur ce point ce vendredi matin.