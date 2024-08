Trois nouvelles lauréates des résidences d’écriture en Polynésie

L’association des éditeurs de Tahiti et des îles a révélé les trois lauréates des résidences d’écriture pour l’année 2024 : la Polynésienne Hong My Phong, la Calédonienne Isa Qala et la Samoane Terisa Siagatonu. Avec le soutien du Pays et de l’État, depuis trois ans, l’association offre à des auteurs polynésiens et océaniens un séjour de deux mois en Polynésie, uniquement dédié à leur projet d’écriture.

Trois auteures du Pacifique vont pouvoir passer deux mois dédiés à leur art sur une île de leur choix : ce sont les lauréates des résidences d’écriture organisées par l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, en partenariat avec le Pays et l’État. Les comités de sélections avaient reçu 18 candidatures, explique Marie Kops de Lire en Polynésie.

La lauréate polynésienne est Hong My Phong, née en 1976, qui a grandi à Papara où ses parents sont agriculteurs. Elle se destinait à une carrière de reporter photographe, puis a débuté une carrière dans l’esthétique, tout en participant à des ateliers d’écriture. Son premier roman, Femmes écorchées, inspiré par les parcours des femmes qu’elle recevait dans son institut de beauté, est paru en 2019 aux éditions Api Tahiti, comme son deuxième roman, Pater Familias, en 2021.

Deux autrices océaniennes ont aussi été sélectionnées. Isa Qala, originaire de Lifou en Nouvelle-Calédonie, écrit depuis une dizaine d’années. Ses textes destinés à la jeunesse ont déjà été récompensés par plusieurs prix. Son premier roman, La Tribu des veuves, date de 2017.

L’autre lauréate est la poétesse Terisa Siagatonu, des Samoa américaines, qui vit et enseigne dans la région de San Francisco, où elle est clinicienne en santé mentale. Très impliquée dans la défense de la communauté des insulaires du Pacifique et des droits LGBT, c’est une spécialiste du slam qui anime des ateliers d’écriture à travers les États-Unis

Les résidences se dérouleront entre septembre et décembre cette année. Seule condition : choisir une île dotée d’un collège pour permettre de rencontres et des échanges avec les élèves. Les trois autrices seront présentes au Salon du Livre qui se tient cette année du 17 au 20 octobre.