Municipales 2020 : les résultats aux Îles-Sous-le-Vent

Les Îles Sous-le-Vent avaient élu 3 de leurs 7 tavana au premier tour. Sur les quatre mairies à prendre au 2e tour, deux réélections, celles de Marcelin Lisan à Huahine et de Woullingson Raufauora à Maupiti, et deux nouveaux arrivants : Patricia Amaru à Tahaa et Matahi Brotherson à Uturoa, qui a créé la surprise face à Sylviane Terooatea.

Huahine a réélu son maire Marcelin Lisan, également représentant à l’assemblée de la Polynésie dans le groupe Tapura. Avec 49,72% des suffrages exprimés, « Titi » Lisan obtient la majorité dans six des huit communs associées de l’île, où seules Fitii et Parea ont donné la préférence à la liste Amuitahiraa conduite par Nano Hopara, qui a rassemblé 33,89% des suffrages totaux. En troisième position avec 16,36%, la liste Te Reo O Te Nunaa menée par Moehau Colombani.

À Maupiti, c’est de nouveau Woullingson Raufauore (49,32%) qui occupera la mairie pour les 6 prochaines années. Il devance ainsi Toimata Teaotea du Amuitahiraa (27,72%) et Tati Salmon de Maupiti Ia Ora (22,96% – et non 21,76% comme indiqué ci-dessous).

À Uturoa, il aura suffi de 10 voix pour que Matahi Brotherson (50,18%), fils de l’ancien tavana Philippe Brotherson, ravisse la mairie à Sylviane Terooatea (49,82), qui l’occupait depuis 12 ans. Un coup dur pour la maire qui s’était montrée très combative pour protéger son île du covid-19, mais qui a été très critiquée notamment sur la gestion par la commune de la fourniture d’électricité.

À Tahaa, c’est Patricia Amaru (40%), également représentante à l’assemblée sous les couleurs du Tapura, qui prend la mairie à Céline Tetamaru, élue en 2014 et elle aussi affiliée au Tapura. Elle avait notamment été épinglée pour sa gestion par la Chambre territoriale des comptes en 2019. Le vote l’a pratiquement totalement désavouée (7,43%), et Patricia Amaru ne l’emporte que de 75 voix sur Joel Hahe.

Pour rappel, les élus au 1er tour :