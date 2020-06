Municipales 2020 : les résultats aux Îles du Vent

Huit des 13 communes des Îles du Vent ont réélu leurs maires sortants. Cinq d’entre elles changent de tavana : Arue, Paea, où les alliances entre Tavini et Tahoeraa ont été payantes, Hitiaa O Te Ra, Papara et Taiarapu-Est. Le Tapura reste néanmoins très bien implanté à Tahiti et Moorea. Mais l’abstention gagne du terrain dans les communes de Tahiti. Effet covid-19, lassitude devant une offre assez peu renouvelée, devant des problématiques récurrentes ou des programmes finalement peu différenciés ?

Arue est le théâtre d’une des surprises de ce scrutin, avec la victoire de Teura Iriti et sa liste d’union (47,33%) sur Philip Schyle (45,31% contre 46,18% au 1r tour) qui quitte la mairie après 17 ans en poste, pour 79 voix manquantes. La baisse des abstentions (50,57% au premier tour, 42,01% au second) et le ralliement de Jacky Bryant donne la victoire à Teura Iriti, aux dépens également de Tepuanui Snow qui perd près de 3,5 points par rapport au premier tour.

À Hitiaa O Te Ra, Henri Flohr (51,71%) l’emporte sur Dauphin Domingo (48,29%), avec 194 voix d’avance et une abstention de 31,46% des électeurs. Henri Flohr courait cette fois sous l’étiquette Tapura déjà adoptée à l’assemblée. L’alliance entre les listes de Dauphin Domingo et Monia Amaru n’aura pas suffi à détrôner le maire de Papenoo. L’alternance entre les deux hommes, qui dure depuis 1989, se poursuit.

À Mahina l’abstention a aussi progressé, passant de 48,60% au premier tour à 51,58% au second. Damas Teuira, avec 61,87% des suffrages exprimés, réussit tout de même son pari de trouver sa légitimité dans les urnes, lui qui avait accédé au fauteuil de maire après la démission d’office de Patrice Jamet. Nicole Sanquer améliore son score du 1er tour de 5 points, avec 27,92%. Quant à Patrice Jamet, il ne rassemble que 10,21% des voix du 2e tour, contre 11,62% au premier.

À Paea, c’était l’affrontement des chefs de groupe Tavini et Tapura de l’assemblée. La participation a augmenté de 10 points entre les deux tours, et c’est Tony Géros et sa liste d’union avec le Tahoeraa et la société civile qui prend la mairie avec 47,02% des voix, soit 169 voix d’avance sur la liste de feu Jacquie Graffe conduite par Tepuaraurii Teriitahi, une liste qui a peut-être pâti de son manque de cohésion sitôt l’ancien tavana porté en terre. C’est la 5e tentative qui a été la bonne pour Tony Géros.

À Papara, où 10 pas moins de 10 listes s’étaient affrontées au 1er tour, il n’est resté que 4 listes. L’abstention a atteint 38,27%. C’est la femme du maire démis d’office, Putai Taae, qui l’emporte, avec 36,02% des suffrages exprimés, devant Clément Legayic (30,14%). Béatrice Peyrissaguet, qui avait officié dans l’intérim après le départ de Putai Taae, n’a rassemblé que 16,92%, exactement le même score que l’ancien tavana Bruno Sandras qui rate son come-back.

À Papeete, Michel Buillard avait manqué de se faire réélire au premier tour de quelques voix. Dimanche, il a gagné son 5e mandat à la tête de la capitale avec 42,5% des suffrages (contre 49,4% en 2014) et une avance de 149 voix seulement sur Tauhiti Nena (41%) à qui le soutien très actif de Gaston Flosse conclu dans l’entre-deux-tours n’aura pas suffi. Chantal Galenon, qui a fait cavalier seul, plafonne à 11,79% ; ses 1 170 voix auraient pu faire gagner Tauhiti Nena. Quant à Marcel Tuihani, il perd quasiment la moitié de ses voix entre le 1er et le 2e tour, et ses 4,71% ne lui permettront pas d’être remboursé de ses frais de campagne depuis le 16 mars.

À Taiarapu-Est, où il affrontait Béatrice Lucas, Anthony Jamet conserve la mairie avec seulement 37,01% des suffrages et 97 voix d’avance. Antoine Ganivet est largement en tête à Pueu, tandis que Béatrice Lucas est en tête à Afaahiti et Faaone. Anthony Jamet l’emporte sur Tautira, qui lui a apporté la centaine de voix nécessaires à sa réélection pour un 2e mandat.

À Taiarapu-Ouest, c’est le maire délégué sortant de Toahotu, Tetuanui Hamblin, qui l’emporte avec 42,72% des suffrages exprimés et une abstention de 40,95%., face à la liste menée par Tapeta Tetopata. Au premier tour, remportant les trois communes associées, il avait éliminé le maire sortant Wilfred Tavaearii, qui est entré le 4 juin dernier à l’assemblée de la Polynésie en remplacement de Jacquie Graffe.

Pour rappel, les élus au premier tour