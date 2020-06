Réélu de justesse à Taiarapu-Est, Anthony Jamet tend la main à ses adversaires

Trois candidats, trois Tapura, et des résultats très serrés à Taravao, dimanche. Anthony Jamet conserve finalement, avec moins de 100 voix d’avance, son siège de maire de Taiarapu-Est. Il devra tout de même composer avec trois maires délégués issus de listes concurrentes.

Il aura fallu attendre les derniers bulletins, pour être sûr du résultat, ce dimanche à Taiarapu-Est. Anthony Jamet (37%), qui briguait un deuxième mandat l’emporte finalement avec 97 voix sur la liste Ia Ho’e i Roto i Te Raura’a, menée par sa prédécesseure Béatrice Lucas (35,4%). Antoine Ganivet, ancien premier adjoint, n’est pas loin avec 28% des suffrages.

Qu’importe les écarts, le tavana insiste, lui, sur l’avance confortable que lui confère la prime majoritaire au sein du conseil municipal, où son groupe devrait contrôler 23 sièges sur 33. Mais il devra quoiqu’il arrive composer avec ses adversaires : sur les quatre communes associées, sa liste No Te Ananahi o Taiarapu Est n’en emporte qu’une, Tautira. Anthony Jamet lui-même se voit ravir le siège de maire délégué par Béatrice Lucas, d’une courte avance de 9 voix, à Afaahiti, et la liste de l’ancienne tavana est restée majoritaire à Faaone. Quant à Antoine Ganivet, il décroche sans problème le siège à Pueu. Les adversaires battus restent donc des acteurs de premier plan dans la commune. Pour Anthony Jamet, aucun doute, « il faut travailler ensemble ». « C’est une question d’organisation mais aussi d’écoute », explique-t-il.

La majorité, « qui reste assez confortable » pourrait donc s’inspirer de certains projets présentés par les listes battues. « On reste sur notre slogan : poursuivre ce qui est en cours, et innover ensemble », indique le maire, pour qui la priorité reste, comme dans de nombreuses autres communes, à la gestion de la crise sociale et économique « qui ne fait que commencer ».