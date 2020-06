34,83% de participation à 17 heures

Selon les estimations transmises par le Haut-commissariat, le taux de participation au second tour des élections municipales est de 34,83%. Un très net recul par rapport aux deux dernier rendez-vous électoraux dans les communes.

Dépités. Les candidats qui attendent les électeurs dans les bureaux de vote depuis ce matin sont un peu groggy devant les chiffres de participation, nettement inférieurs à ceux du premier tour. Selon le Haut-commissariat, à 17 heures le taux de participation est de 34,83%, contre 38,73% à la même heure le 15 mars.

Le chiffre est particulièrement terrible lorsqu’on le compare à celui du 2nd tour de 2014, où la participation atteignait 55,88%.

Chacun a des explications à cette faible participation : dynamique électorale « cassée » par le covid-19, beau temps, long weekend…

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 18 heures dans les plus petites communes, jusqu’à 19 heures à Arue, Mahina, Moorea, Papara, Papeete et Uturoa, et jusqu’à 20 heures à Paea et Taiarapu (Est et Ouest).