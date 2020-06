Second tour des municipales : 17,2% de participation à midi

La Haut-commissariat a estimé que 17,23% des électeurs appelés à voter pour le second tour des municipales s’étaient déplacés, ce dimanche à midi. Un taux de participation en net retrait par rapport au second tour des municipales de 2014 et légèrement plus bas que celui observé à la même heure lors du premier tour, le 15 mars dernier. Les bureaux de vote restent ouverts jusqu’à ce soir.

Conséquences du long week-end ou de l’interruption de la campagne pendant les mois de confinement… D’après les chiffres du Haut-commissariat, les Polynésiens n’ont pas montré, ce matin, un grand intérêt pour le scrutin. 17,23% des électeurs avaient déjà voté ce dimanche midi, contre 27,8% lors du second tour des élections municipales de 2014, à la même heure. Plus étonnant encore, la participation dans les communes concernées est plus basse que lors du premier tour, le 15 mars dernier (18,62%), alors que beaucoup de citoyens ne s’étaient pas déplacés par peur de l’épidémie de Covid-19 naissante. La détection de deux nouveaux cas importés de coronavirus, vendredi – des résidents Polynésiens en sortie de quarantaine – a peut-être jouer sur l’affluence, estiment certains élus.

Plusieurs communes observaient toutefois un regain de participation par rapport au premier tour ce matin : Arue et Papeete calculaient par exemple 3 points de participation en plus à 11 heures, avec des files d’attente encore longues. Du côté des résultats comme de la participation, rien n’est joué : les bureaux de vote sont ouverts jusqu’à 18 heures dans les plus petites communes, jusqu’à 19 heures à Arue, Mahina, Moorea, Papara, Papeete et Uturoa, et jusqu’à 20 heures à Paea et Tairapu (Est et Ouest.