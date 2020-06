À Papeete, victoire aux points de Michel Buillard sur Tauhiti Nena

Le tavana sortant était passé tout près d’une réélection dès le premier tour, il a finalement été mis en difficulté au second. Michel Buillard embarque pour un cinquième mandat avec seulement 42,5% de suffrages et moins de 150 voix d’avance sur la liste de Tauhiti Nena.

Pas de poignée de main ou d’accolade, mais des menaces de recours et des accusations croisées. Après une journée plutôt festive à l’école Mamao, la soirée électorale s’est terminée dans une ambiance tendue. Dans le camp Tapura, le résultat semblait pourtant acquis d’avance : avec 49,07% le 15 mars Michel Buillard avait frisé une réélection dès le premier tour et pouvait compter sur une avance confortable ce dimanche face à trois autres candidats. Mamao, Mission, Tipaerui… Tout au long du dépouillement, les résultats favorables à la liste de Tauhiti Nena, Papeete To’u oire, ont pourtant fait douter le camp rouge. Qui l’emporte finalement avec 42,5% des voix contre 49,4% en 2014, avec une participation en retrait. Au total, le maire attire 1 366 voix de moins qu’il y a 6 ans et ne dépasse son premier adversaire que de 149 voix. « La démocratie a parlé et c’est important, pose simplement le tavana. Ça n’est pas un combat de drapeaux, c’est la population qui vote. On a gagné et je remercie tous ceux qui sont venus voter ».

Tauhiti Nena : « On a perdu, mais le maire actuel n’a pas gagné »

Une défaite reconnue du bout des lèvres par Tauhiti Nena (41%, 4 068 voix) avant la proclamation des résultats. « Je félicite tous les autres, mais quand on est un bon maire, que ça fait 25 ans qu’on est en place, on se doit d’avoir la majorité de la population, tacle le candidat, aux côtés de Gaston Flosse et de quelques maillots Taohera’a, qui lui avaient apporté un précieux soutien pour ce second tour. Aujourd’hui, Michel Buillard n’a même pas cette majorité absolue, 60% de la population veut le changement. Et il peut remercier le gouvernement qui a donné 300 CAES, et les distributions de plusieurs milliers de kits alimentaires ». Des arguments pour de futurs recours ? Probablement, la tête de liste Papeete To’u Oire parlant aussi « d’employés de la commune faisant campagne pour le maire » ou de suspicions sur certaines procurations. « On va laisser les juristes s’occuper de ça », assure Tauhiti Nena, décidé à « continuer le combat » : « la population de Papeete souffre, elle mérite mieux ». Des discussions plus abouties avec Chantal Galenon (11,8%) et Marcel Tuihani (4,7%) auraient peut-être permis de faire basculer le résultat.

Michel Buillard : « Loser un jour, loser toujours »

Plutôt que le croiser sur le ring, Michel Buillard attendra la fin de l’allocution de son adversaire pour entamer sa tournée d’honneur. Bises, remerciements, colliers, chansons et cris de joie… Tout y est, et le tavana ne manque pas de féliciter ses concurrents et demander à la foule « de ne pas les siffler » à l’annonce des résultats. Mais pas question d’épiloguer sur le faible écart de voix, un revers après quatre mandats. « Je lui ai mis un crochet au foie, il ne s’y attendait pas. Il est à terre, aujourd’hui, mais il va se relever », assure le maire. Quant aux menaces de recours, Michel Buillard dit avoir ses propres cartouches. « J’ai abordé ce combat à la régulière, mais manifestement lui ne respecte pas la loi : regardez les drapeaux, qui avaient été interdits », insiste-t-il, parlant aussi, à son tour, de « problèmes dans les procurations ». Le vainqueur reconnaissant une « campagne très active » de Tauhiti Nena, mais avec des « moyens qui ne sont pas très légaux ». Décidé à ne pas se laisser gâcher la victoire, le maire Tapura, qui se plait à filer la métaphore sportive, clôt la discussion avec un punch : « On se souvient de toutes les défaites qu’il a eu : loser un jour, loser toujours ».