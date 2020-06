Arue « choisit le changement », et préfère Teura Iriti à Philip Schyle

« La population souhaitait le changement ». C’est le constat partagé par tous les candidats à Arue, où Philip Schyle, après 17 ans à la tête de la mairie, va laisser la place à Teura Iriti. Une victoire surprise pour l’élue Tahoera’a, qui l’emporte avec seulement 79 voix d’avance.

Avec des scores aussi serrés, les débats auraient duré une bonne partie de la soirée dans beaucoup de communes. Pas à Arue. « La démocratie a parlé », déclare Philip Schyle sous le préau de l’école Ahutoru, à peine les derniers bulletins décomptés. 1 767 voix pour le maire Tapura, qui avait pris la suite de Boris Léontieff en 2003 et avait été réélu par deux fois. 1 846 voix pour la liste Arue Ia Papa’oa de Teura Iriti, qui avait fini deuxième dans la commune lors des deux dernières élections municipales. La seconde devrait donc prendre le fauteuil de tavana du premier.

Mais avant ça les rivaux s’affichent côte à côte, pour la proclamation des résultats et la traditionnelle prière de fin d’élection. « C’était une belle campagne. La population a décidé et je respecte le résultat des urnes », insiste le maire sortant, la mine grave, mais le ton posé, allant à la rencontre de plusieurs de ses soutiens pour les remercier, et surtout les consoler. Lui-même ne le laisse pas paraître, mais se dit affecté : « J’ai déjà connu des défaites dans ma carrière politique, c’est est une, peut-être une des plus importantes. Mais chaque chose arrive en son temps ». Quand à sa successeur, « donnons lui sa chance et on avisera le moment venu ».

Teura Iriti n’est pas moins noble dans sa victoire. Ses premiers remerciements sont destinées à Philip Schyle – « Tavana, j’aurai besoin de toi », dit-elle – et ses premiers engagements vont à l’opposition « qui sera associée à toutes les décisions ». « Les élections se sont toujours très bien passées ici à Arue », note-t-elle. L’élue et présidente de groupe Tahoera’a à l’assemblée menait une liste « apolitique » aussi soutenue par le Tavini et, depuis quelques semaines, fusionnée avec la liste Porionu’u de Jacky Bryant. Calcul gagnant donc. Et qu’importe si le taux de participation n’est pas au plus haut. « 58%, c’est dans la moyenne de ce genre d’élections », pointe la future maire pour qui « le travail commence dès demain pour 6 ans ». Priorité : s’occuper des familles les plus touchées par la crise post-Covid et lancer les travaux promis en termes d’éducation, de culture et d’environnement. « Arue est une commune riche et on peut faire bien des choses pour que tout le monde s’y retrouve » estime la future maire qui promet de « tenir compte de l’avis de tout le monde, dans tous les quartiers ».+