Municipales 2020: les Tuamotu dans l’attente d’un second tour

17 communes et quelques surprises aux Tuamotu-Gambier. Si certains maires sortants ont dès le premier tour assuré leur réélection – c’est le cas, notamment de Félix Tokoragi à Makemo et Vai Gooding aux Gambier – beaucoup d’autres ont été mis en difficulté.

La plus grosse surprise vient de la « capitale » des Tuamotu de l’Est, Hao. Sous le feu des projecteurs du fait du projet de ferme aquacole géante mis sur la table par des investisseurs chinois, Théodore Tuahine perd son siège de tavana dès le premier tour. C’est Yseult Butcher-Ferry, fille de l’ancienne maire Suzanne Butcher et déjà représentante à l’assemblée territoriale qui l’emporte avec 51,46% des voix.

Côté Ouest, le maire sortant de Fakarava, Tuhie Tekurio obtient quant à lui un second tour, mais qu’il pourrait ne pas aborder sereinement. Avec 35,36% des voix, il est devancé d’une courte tête par Étienne Maro. Le maintien, ou non, de la liste de Marie-Claire Etilage (10,07%) pourrait être décisif. Parmi les autres tavana qui devront jouer des coudes, au second tour, pour garder leur poste, Reupena Taputuarei, qui a seulement 20 voix d’avance sur Augustin Taaviri à Arutua, ou la tTapura Mireille Haoatai, un peu plus confortable à Mahini avec ses 42%, mais qui devra ferrailler avec les 32% des la liste Tavini de John Drollet. Ou encore Teapehu Teahe, qui, malgré ses presque 46% à Takaroa, est sérieusement concurrencée par son adversaire Panaho Temahaga.

Enfin, Rangiroa connaîtra aussi un second tour, et sans désistement, il pourrait s’agir d’une quadrangulaire. Teina Marareura, le maire sortant sous étiquette Tapura, part favori avec ses 36,6% au premier tour. Son premier adversaire est à presque dix points : il s’agir de Felix Tetua.

Retrouvez les résultats du premier tour des municipales 2020 commune par commune

Manihi

Napuka

Tureia

Arutua

Puka Puka

Anaa

Takaroa

Makemo

Nukutavake

Fangatau

Fakarava

Hikueru

Tatakoto

Hao

Rangiroa

Reao

Gambier