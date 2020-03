Municipales 2020: Résultats du 1er tour aux Marquises

Retrouvez les résultats du premier tour des municipales 2020 commune par commune

À Nuku Hiva, le maire sortant – il tient la mairie depuis 2002 – et représentant à l’assemblée de la Polynésie française, Benoît Kautai, est réélu avec 55,91% des suffrages exprimés, et bien élu puisque l’abstention est de moins de 20%. Joëlle Frébault, elle aussi élue de l’APF depuis 2008, l’emporte à Hiva Oa sur le maire sortant Étienne Tehaamoana avec un score de 54,09%. En revanche à Ua Pou, le tavana sortant Joseph Kaiha n’obtient que 46,80% des suffrages exprimés, et devra se plier à un secod tour.

