Musique : Dj Harmelo, un artiste à l’avenir prometteur

DJ Harmelo fait son comeback pour les fêtes. Rencontre avec ce jeune artiste de 23 ans, bien connu au fenua et qui se produit désormais jusqu’en France.

Il mixera de nouveau le 31 à la place Chirac. Keanu Ben Soussan : son nom ne vous dit certainement pas grand-chose, pourtant vous l’avez tous déjà entendu au moins une fois par le biais du tube Mets ton masque. Bien connu sous le pseudo de DJ Harmelo, sa musique s’invite très souvent aux soirées festives de la jeunesse polynésienne. Savant mélange d’électro, de basse et de musique traditionnelle, c’est grâce au style particulier du Sapau ou du Deck qu’il a été propulsé sur le plan local. Comme de nombreux jeunes, il s’est essayé au mixage des genres, mais ce qui fait peut-être la différence avec les autres jeunes de son âge, c’est son bagage musical. « J’ai vécu 5 ans à La Réunion, c’est là-bas que j’ai découvert la musique à travers la batterie », se souvient-il. Au fenua il a fait huit ans au conservatoire. Solfège, batterie, piano, il s’est construit des bases solides dès le plus jeune âge. « Ma sœur chante, ma mère aime beaucoup la musique et ce domaine m’a toujours attiré. J’ai toujours aimé transmettre de l’énergie et rendre les gens heureux à travers la musique », explique le jeune homme.

S’il a clairement la musique dans la peau, c’est pourtant, il y a seulement deux ans qu’il a réellement eu le déclic qui l’a propulsé. « J’ai animé un Nouvel an à Takaroa il y a deux ans et c’est là-bas que j’ai vu l’ampleur et l’énergie que pouvait donner ma musique aux gens. » Depuis, il s’est mis en tête de partager sa musique au-delà du fenua. L’an dernier, après avoir obtenu un BTS en commerce, il a décidé de s’exporter en métropole. Désormais, il est diplômé de l’école « Dj Network France », en qualité de DJ-producteur. Petit à petit, il se fait une place sur la scène nationale : « J’ai été le premier DJ polynésien à animer les soirées en qualité de DJ résident dans le 2e meilleur club du sud de la France, à La Dune Club. J’ai ainsi pu mixer les warm-up de plusieurs stars de la chanson dont Aya Nakamura ou encore Oboy », se réjouit le jeune homme.

Aujourd’hui, il est DJ résident du Heat Club de Montpellier et organise en parallèle les soirées « Pacific Night » de L’Eks Club de Montpellier. Un concept dont il est à l’origine et qui combine un show de DJ avec des prestations culturelles polynésiennes, une fois par mois. « Je suis allé là-bas pour découvrir le monde du DJ à l’international et élargir ma culture musicale. J’ai découvert beaucoup de styles différents, dit-il. Le but, c’est de faire un mix avec tout ça. » Selon le jeune artiste, il a déjà relevé un des objectifs qu’il s’était fixé en quittant le fenua : celui de faire connaître les mix locaux en France… Reste selon lui à les propager dans le monde.