Natira’a, l’application du domaine immobilier du fenua

Le ministre en charge du domaine, Tearii Alpha, a présenté mardi en conseil des ministres les projets de numérisation de la Direction des affaires foncières. Une nouvelle application sur la gestion du domaine immobilier de Polynésie, Natira’a, a notamment été présentée.

L’application « Natira’a » sera basée sur un système de gestion d’information géographique (SIG), à l’instar d’OTIA, et donnera une vision claire du patrimoine occupé et disponible par commune et par île. Elle intégrera également les projets d’aménagements du gouvernement afin que tous les services gestionnaires (Équipement, Aviation civile, ressources marines, etc) puissent prendre en compte et utiliser cet outil comme seul outil d’échange d’information et de gestion du domaine public.

L’objectif est de proposer au public un point d’entrée unique : en fonction de la nature des dossiers, l’application devra orienter le demandeur vers le gestionnaire approprié, plusieurs services, en fonction de leurs compétences, ayant en charge la gestion d’une partie du domaine (ex : le domaine fluvial géré par la Direction de l’équipement, le domaine aéroportuaire par la Direction de l’aviation civile, les sites touristiques par le Service du tourisme). Ainsi, cet outil doit rendre la gestion domaniale homogène entre les services, plus efficiente, et répond également à un objectif du Président qui est de se rapprocher des usagers et de simplifier les démarches administratives.

D’après communiqué.