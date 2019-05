La légende revisitée de Hina sur le paepae a Hiro

L’adaptation en pièce de théâtre du livre Hina, Maui et compagnie de Titaua Porcher sera présentée le mercredi 29 mai sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture. Cette histoire revisite la légende du cocotier à l’ère des réseaux sociaux.

Hina et Maui, jeunes du XXIème siècle, une anguille sous les traits d’un homme d’affaires, et des dieux de la mythologie polynésienne plutôt farceurs. C’est l’adaptation de la légende du cocotier imaginée par Titaua Porcher. Une œuvre publiée l’année dernière aux éditions Au Vent des îles et qui a été spécialement adaptée pour le théâtre. La pièce Hina, Maui et compagnie sera donc présentée au public polynésien le mercredi 29 mai prochain à 19h30 sur le paepae a Hiro. À la mise en scène on retrouve notamment Édouard-Yves Malakai, Tuarii Tracqui pour la chorégraphie, et Manuarii Bonnefin et Teiva Manoi parmi les acteurs. Cette histoire à la fois « contemporaine et mythologique », invitant à la réflexion sur « l’écologie, la spiritualité, le bonheur et l’amour » pourra ravir petits et grands.

Les billets sont en vente au tarif de 2 000 Fcfp à la billetterie de la Maison de la culture.