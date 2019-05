Le groupe Eono, star du 7ème concert To’are

Le paepae a Hiro de la Maison de la culture accueillera le 23 mai prochain le jeune groupe Eono. Au programme : des reprises qui vont du reggae au rock, et leur composition déjà bien connue du public polynésien, Fenua et To’ata.

Pour la 7ème édition de son concert To’are, qui offre une scène à des jeunes artistes, la Maison de la culture a décidé d’inviter le tout jeune groupe Eono. Créé en juillet 2018 par le batteur du groupe Verua, Mitiana Jourdain, ce groupe est composé de trois chanteurs, un pianiste, un bassiste et un guitariste. Un rassemblement de passionnés de la musique comme l’indique leur nom, « eo », la voix en marquisien, et « ono », six en tahitien. Eono propose des reprises allant du reggae au zouk en passant par la valse et le rock. Mais depuis quelques temps, le groupe ravit le public des bars polynésiens grâce à leurs compositions dont Fenua et To’ata, qui sont déjà de véritable succès. Des titres à retrouver le jeudi 23 mai sur le paepae a Hiro.

Les billets sont en vente au tarif de 1 500 Fcfp à la Maison de la culture.