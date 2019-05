Tahiti Nui Va’a : 168 kilomètres avec changements

Pour la première fois, les changements vont être autorisés pendant l’intégralité du parcours de la Tahiti Nui Va’a, du 30 mai au 1er juin prochains. Y compris dans la zone dangereuse du Te Pari, où les consignes de sécurité seront drastiques.

La Tahiti Nui Va’a, la course de va’a la plus longue du monde, aura lieu du 30 mai au 1er juin. Il s’agit d’une course avec changements de 168 kilomètres en trois étapes côtières tout autour de Tahiti. Organisée tous les deux ans depuis 1995, cette course a été remportée cinq fois par Shell (tenants du titre) et trois fois par EDT Va’a. Faa’a, Reva Nui et Pirae Va’a avaient ouvert le palmarès dans les années 1990.

Le parcours de l’édition 2019 a été dévoilé mardi matin par les organisateurs, l’association sportive de l’entreprise EDT-Engie. La première étape aura lieu jeudi 30 mai entre Mataiea et Tautira (58 km), en passant par le Te Pari. La deuxième étape ralliera Tautira à Pirae par la côte est (56 km). Et la troisième et dernière étape bouclera le tour de l’île entre Pirae et Mataiea le long du rivage ouest de Tahiti (54 km).

À la demande des équipes, les organisateurs ont accepté d’autoriser les changements pendant le passage du Te Pari. Jusqu’à présent, les changements étaient interdits dans cette zone en raison de la présence d’un haut fond et de vagues déferlantes pouvant atteindre plusieurs mètres de haut. Le directeur de course, Patrick Taaroa, explique que des bateaux baliseront la zone dangereuse et que les va’a devront passer au large.

Pour les équipes, l’intérêt est de pouvoir continuer les rotations tactiques pendant le passage du Te Pari. Quant aux vagues, elles sont un danger mais aussi une aide puissante pour les rameurs, comme s’en amuse le président de l’AS EDT, Jean-Pierre Barff.

Les organisateurs attendent la participation de 700 rameurs (9 à 15 rameurs par pirogues). Lors de la troisième étape entre Pirae et Mataiea, les catégories féminines et juniors se joindront à la course.

La douzième Tahiti Nui Va’a sera retransmise en direct et en intégralité par Tahiti Nui Télévision.