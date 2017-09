Nescafé Star 2017 : Lia remporte le titre

Emotion, rire, partage et bien sûr musique, c’est le cocktail proposé samedi soir place To’ata lors de la grande finale Nescafé Star 2017. Un concours de jeunes talents qui a consacré Lia, 17 ans, devant plus de 4000 spectateurs et après plus de deux heures de show.

Pancartes, banderoles et t-shirts à l’effigie des huit finalistes, les supporteurs étaient venus nombreux pour soutenir leur candidat préféré, ce samedi soir, place To’ata, dans une ambiance joyeuse et très familiale. A l’annonce des résultats, après deux heures de show, c’est l’explosion de joie pour les fans de Lia, élue Nescafé star 2017 devant Haunui et Johanna, respectivement deuxième et troisième du concours.

Une victoire qui va permettre à cette jeune fille de 17 ans de sortir un premier single à découvrir dans les mois à venir sur les ondes de Radio 1 et Tiare FM, mais également la diffusion d’un clip en plus d’une enveloppe de 200 000 Fcfp pour acheter du matériel de musique. Une vraie surprise pour Lia, poussée par sa famille à se présenter à l’audition de Mahina, malgré sa timidité. Samedi soir, submergée par l’émotion, la gagnante peine à réaliser ce qui lui arrive, mais elle sait qu’elle a tout donné sur scène.

Pour Guillaume Matarere, membre du jury aux côtés de Reva Juventin et Guy Laurens, Lia s’est imposée, tant sur le choix de ses chansons que sur sa présence sur scène. Le public invité à voter par SMS tout au long de la soirée, semble avoir été du même avis.

Quelques heures plus tôt, dans les coulisses, l’heure était encore à la concentration. Echauffement vocal, répétition des duos et derniers conseils de Taloo, leur coach présente tout le long de cette aventure. La chanteuse est fière de ses poulains et des progrès réalisés ces dernières semaines. Puis place au show avec, en ouverture, les membres du jury aux côtés des candidats, histoire de leur insuffler du courage pour affronter To’ata. A un rythme soutenu, les prestations se sont succédé. Au-delà du concours de chant, Nescafé Star est une fête populaire avec la participation de nombreux artistes, chanteurs et danseurs, à l’instar de Grace Laughlin, les champions de France de hip hop, les All in one, ou bien encore Fred Garbutt, le vainqueur de l’édition 2015.

A peine le show fini, les organisateurs nous ont d’ores et déjà donné rendez-vous en 2019, avec de nouveaux talents polynésiens à découvrir.