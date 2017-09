Deux bateaux de croisière à Papeete cette semaine

Avis aux automobilistes : deux navires de croisière feront escale cette semaine à Papeete, ce qui risque de ralentir la circulation en ville lundi et jeudi.

Des milliers de touristes vont passer quelques heures à Papeete cette semaine. Tahiti tourisme indique que le Radiance of the Seas, de la compagnie Royal Caribbean Cruises, fera escale dans la capitale lundi 25 septembre. Il arrivera vers 7h du matin avec 2 500 passagers et 860 membres d’équipage à son bord, avant de repartir dans la nuit pour Moorea, puis Bora Bora.

Jeudi, c’est le Carnival Legend, de la compagnie Carnival Cruises, qui débarquera à Papeete vers 9h du matin, avec 2 124 passagers et 930 membres d’équipage. Le bateau restera à quai jusqu’au lendemain matin, où il partira, lui aussi, pour Moorea et Bora Bora.