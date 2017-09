ça ne passe plus à Tubuai !

Les habitants de Tubuai accusent le gouvernement d’avoir gaspillé de l’argent dans les travaux de déroctage et de dragage du chenal de Mataura, puisque le Tahiti Nui qui assure actuellement les rotations entre Tahiti et les Australes à la place du Tuha’a Pae, n’arrive même pas à accoster au quai. Le ministre parle lui de « malhonnêteté intellectuelle ».

Les travaux qui devaient permettre d’éliminer les masses de corail de façon définitive du chenal de Mataura à Tubuai et ainsi le rendre praticable aux goélettes, font encore parler d’eux. Les habitants de l’île dénoncent le fait que plusieurs millions Fcfp ont été investis pour rien puisque le Tahiti Nui n’arrive toujours pas à accoster au quai de Mataura. Pour rappel, en 2014 des travaux de dragage avaient été effectués dans le chenal de Mataura et la passe Tavana à Tubuai pour permettre à de gros bateaux d’accoster. Les habitants de l’île se sont élevés à l’époque contre ce projet. Ils dénonçaient notamment la détérioration de leur lagon et surtout les conséquences environnementales de ces travaux. Depuis de l’eau a coulé sous les ponts, tout est revenu à la normale, jusqu’à samedi dernier, où le Tahiti Nui est resté au mouillage au niveau de la passe, située à 5 kilomètres du quai. Pierre, un habitant de l’île dénonce le gaspillage d’argent public investit dans ces travaux qui se révèlent aujourd’hui «inutiles ». Pierre affirme qu’avant la réalisation de ces travaux, le Tahiti Nui pouvait accoster notamment lorsque la marée était haute. Et il regrette qu’aujourd’hui, que malgré ces travaux, les goélettes de tout tirant d’eau ne puisse plus y accoster.

Le ministre de l’équipement Luc Faatau affirme que ce « chenal a été dimensionné pour le Tuha’a pae ».

Le tavana de Tubuai Fernand Tahiata ne comprend pas pourquoi le Tahiti Nui a décidé de ne pas accoster au quai samedi dernier. Il dénonce lui aussi la gabegie d’argent public et dément les propos du ministre de l’équipement concernant les tirants d’eau du Tahiti Nui et du Tuha’a Pae. Il met enfin en garde le gouvernement contre une crise prochaine concernant l’approvisionnement de l’ensemble des îles australes.

Ces travaux ont coûté plus de 400 millions Fcfp.